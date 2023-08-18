Как улучшить общее состояние организма

Современный человек привык жить в постоянном стрессе, ежедневно ощущать усталость и недостаток сна. Все это негативно сказывается на физическом и психическом состоянии, а также ухудшает общее качество жизни. В сети можно найти множество упражнений, которые якобы помогают улучшить состояние, но, к сожалению, не все они эффективны.О том, как справиться с сонливостью, повышенной утомляемостью и стрессами с помощью всего лишь одной практики, рассказала автор метода Остеогимнастика Наталья Соколова.Утомляемость, сонливость, стресс: о чем говорят эти симптомы?Хроническая усталость и стресс сигнализируют о том, что в организме есть системный сбой. Это может быть нарушение гормонального фона, обмена веществ, снижение иммунитета или плохая работа нервной системы. Любое из них снижает сопротивляемость стрессу. Тело начинает накапливать отрицательные эмоции и остро реагировать на любой негатив, будь-то ссора с коллегами, чрезмерное количество информации или отсутствие отдыха.Когда идет перманентное накопление негативных последствий, со временем они запускают сбои в работе систем организма. Получается замкнутый круг, который с каждым новым витком становится все серьезнее: нарушения в работе организма — нервозность, тревожность, плохой сон — новые сбои и усугубление проблемы. Чтобы выйти из этого круга, нужно научиться справляться со стрессом.Почему простые действия не помогают?Отдельные упражнения и практики, которые обычно советуют психологи, нутрициологи и другие специалисты, не работают. Недостаточно просто медитировать, зажигать благовония после трудного дня или уговаривать себя, что все хорошо. Поскольку стресс — комплексная проблема, которая затрагивает работу множества систем организма, то и решать ее нужно целостно.Для того, чтобы навсегда избавиться от стресса и минимизировать его последствия, важно сбалансировать организм на уровне нервной системы, снять напряжение с мышц, избавиться от поверхностных и глубоких зажимов, проработать эмоции и самооценку. Это всегда сочетание комплекса действий с организмом, личностью, психосоматикой.Работа на уровне тела и психикиДля эффективной борьбы со стрессом и улучшения внутреннего состояния организма в целом лучше использовать сочетание элементов растяжки, укрепления мышц и осознанности. Любая физическая активность способствует выделению эндорфинов — гормонов радости. Это естественные «антидепрессанты», которые помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение.Три главных компонента для улучшения физического состояния и психического благополучия:Упражнения для растяжки и расслабления мышц. Они уменьшают физические проявления стресса — зажатость, блоки и боли в спине, плечах, что в свою очередь способствует снижению уровня психологического напряжения.Правильное дыхание. Глубокое и осознанное дыхание помогает уменьшить уровень стресса. Непосредственно его действие выражается в снижении активации симпатического отдела нервной системы (отвечает за стресс) и усилении парасимпатического (отвечает за расслабление).Внимание к каждому движению и ощущению в теле. Это требует осознанности и привносит медитативный элемент в упражнения. В процессе хотя бы временно можно забыть о проблемах и тревогах, что также снизит уровень стресса.Такие упражнения с высоким уровнем концентрации позволяют задействовать множество мышц. А фокусировка внимания и координация, необходимые для их правильного выполнения, помогают отвлечься от стрессовых мыслей и обеспечивают временный отдых для разума. Подобная практика помогает восстановить энергию, избавляет от напряжения в теле и позволяет использовать запасы энергии более эффективно.Как внедрить правильную физическую нагрузку в повседневную жизнь?Для избавления от стресса и повышения общего уровня жизни, достаточно выполнять легкие упражнения, нацеленные на растяжку и релаксацию мышц. Этот вид нагрузки не требует специальной подготовки. Главное — сосредоточение на процессе, проживание ощущений в моменте. Если самочувствие уже перешло за границы просто повышенной утомляемости важно сначала проконсультироваться с врачом, чтобы исключить заболевание.Для системной и правильной работы можно также найти опытного инструктора или тренера (это может быть пилатес, остеогимнастика или другие виды физической активности). Он поможет вам разработать индивидуальную программу упражнений, научит правильной технике и поможет избежать возможных травм.Что касается частоты занятий, она зависит от ваших физических возможностей, целей и рекомендаций специалиста. Обычно, для поддержания общего здоровья и профилактики стресса, рекомендуется заниматься физической активностью 2-3 раза в неделю. Если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, инструктор может предложить упражнения для ежедневной практики или, наоборот, уменьшить интенсивность тренировок.Помните, что ваша цель — избавление от стресса и улучшение самочувствия, не нужно бить рекорды, а результат можно получить в процессе. Не стоит перегружать себя и сразу ждать мгновенного облегчения. Постепенно увеличивайте интенсивность тренировок, слушайте свое тело и давайте ему восстановиться.Правильные физические упражнения с внимательным отношением к каждому движению и правильным дыханием крайне эффективны, но они не способны решить такую глобальную проблему, как стресс, в одиночку. Для этого придется поменять образ жизни, отказавшись от действий, которые негативно влияют на ваше физическое и психологическое состояние. Здоровое питание, достаточный сон, внимание к себе, регулярная физическая активность позволяют улучшить не только самочувствие, но и качество жизни.

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