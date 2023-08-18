Терапевт Андреева: эта диета снижает риск ранней смерти на 29%

Участники исследования, которые придерживались такого образа жизни, также снизили риск развития рака и сердечных заболеваний.Средиземноморская диета уже давно считается одним из самых здоровых способов питания, поскольку она богата фруктами, овощами, рыбой, орехами, злаками и ненасыщенными жирами.Новое исследование, в котором приняли участие более 110 000 взрослых, показало, что у тех, кто ведет такой образ жизни, меньше шансов умереть рано или от рака.Ключевые аспекты образа жизни для целей этого исследования включали время для общения, отдыха, физической активности и диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами с низким потреблением сахара и соли."Участники, которые много отдыхали, занимались спортом и находили время для общения с друзьями, с меньшей вероятностью умирали в результате сердечного приступа или инсульта", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование .Участники исследования были в возрасте от 45 до 70 лет.Они предоставили подробную информацию о своей диете и образе жизни. Исследователи присвоили им баллы на основе этого, причем более высокие баллы указывали на большую приверженность средиземноморскому образу жизни.Ожидаемая продолжительность жизни в странах Средиземноморья также выше, чем в других частях Европы. Теперь ученые нашли еще больше доказательств того, что средиземноморский образ жизни может помочь вам жить дольше.У тех, кто ведет такой образ жизни, меньше шансов умереть рано или от рака. Ключевые аспекты образа жизни для целей этого исследования включали время для общения, отдыха, физической активности и диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами с низким потреблением сахара и соли.За это время умерло 4247 человек, в том числе 2401 человек от рака и 731 человек от сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты."Был сделан вывод, что у людей, которые вели средиземноморский образ жизни, вероятность умереть на 29 процентов ниже, чем у их сверстников, которые не вели такой образ жизни. И было обнаружено, что у них на 28 процентов меньше шансов умереть от рака. Те, кто много отдыхал и занимался спортом, а также находил время для общения с друзьями, также реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний".Принятие средиземноморского образа жизни, адаптированного к местным особенностям несредиземноморского населения, может быть возможным и частью здорового образа жизни.Это исследование предполагает, что несредиземноморское население может принять средиземноморскую диету с использованием местных продуктов и принять общий средиземноморский образ жизни в своей собственной жизни. культурные контексты.

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