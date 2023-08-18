Гастроэнтеролог Алисова объяснила, что делать, если вас рвет

В случае рвоты важно сохранять спокойствие и не паниковать.После рвоты медленно пейте маленькими глотками воду или прозрачные жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание."Рекомендуется сделать перерыв в еде, прежде чем снова начать есть легко усваиваемые продукты, такие как сухарики и бананы. Если рвота не проходит или сопровождается сильной болью, обратитесь за медицинской помощью. После периода восстановления вы можете постепенно вернуться к обычному питанию", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова .Что делать при рвоте: советы и рекомендацииРвота может быть неприятной и может иметь множество причин, от простого расстройства желудка до более серьезных проблем со здоровьем.Приостановите прием пищи: дайте желудку время успокоиться, прежде чем снова есть. Начните с легкоусвояемых продуктов, таких как сухарики, рис, картофель или бананы, как только почувствуете себя лучше.Легкая диета: избегайте жирной, острой и трудно перевариваемой пищи, так как она может вызвать расстройство желудка. Вместо этого выбирайте продукты, полезные для желудка.Снова ешьте медленно: после того, как ваш желудок успокоится, медленно начинайте есть обычную пищу. Избегайте больших порций и ешьте небольшими порциями, чтобы дать желудку время привыкнуть."Важно соблюдать гигиену. Тщательно мойте руки после рвоты, чтобы предотвратить распространение микробов. По той же причине следует тщательно чистить туалет. Кроме того, очистите рот и лицо, чтобы чувствовать себя свежее".Гидратация: после рвоты вы теряете жидкость и электролиты. Медленно пейте небольшими глотками воду, прозрачный бульон или напитки с электролитами, чтобы предотвратить обезвоживание. Однако избегайте кислых напитков, таких как апельсиновый сок, поскольку они могут раздражать желудок.Сохраняйте спокойствие: рвота может быть пугающей, но постарайтесь сохранять спокойствие. Стресс и паника могут усугубить ситуацию. Сделайте глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться."Обратитесь к врачу, если рвота продолжительная, сопровождается сильной болью, содержит кровь или сопровождается другими симптомами, такими как лихорадка или диарея, вам следует обратиться к врачу. Эти симптомы могут указывать на более серьезное заболевание".Достаточное количество сна: рвота может быть утомительной. Убедитесь, что вы достаточно отдыхаете, чтобы дать вашему телу шанс восстановиться.Определите причины: подумайте, что могло вызвать рвоту. Это могли быть определенные продукты, стресс или вирусная инфекция. Это поможет вам избежать подобных ситуаций в будущем.При необходимости используйте лекарства: есть безрецептурные лекарства от тошноты и рвоты, которые вы можете рассмотреть. Однако сначала спросите врача о подходящем для вас варианте.

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