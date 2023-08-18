Найдено лекарство против внезапного выпадения волос

Ученые из Йельского университета успешно протестировали новое лекарство против очаговой алопеции — состояния, при котором волосы начинают быстро выпадать на отдельных участках.Очаговая алопеция чаще встречается у детей, но может возникнуть в любом возрасте. Внезапная потеря волос затрагивает отдельные участки на голове, но постепенно очаги становятся больше. В некоторых случаях болезнь распространяется на всю голову или тело. Риск этой формы облысения повышен у людей, имеющих близкого кровного родственника с очаговой алопецией, а также у принимающих препарат от рака ниволумаб.Медицинские состояния, включая астму, экзему, заболевания щитовидной железы, витилиго и синдром Дауна, также увеличивают риск очаговой алопеции.В новом исследовании ученые показали, что снижающие воспаление средства, ингибиторы янус-киназ, эффективно лечат очаговую алопецию от умеренной до тяжелой степени и позволяют людям отрастить новые волосы на месте выпавших. Препараты брицитиниб и ритлецитиниб уже одобрены.Очаговая алопеция имеет воспалительную природу, а ингибиторы янус-киназ существенно снижают воспаление. Помимо этих препаратов, может использоваться иммунотерапия, которая заставляет иммунную систему перестать атаковать волосяные фолликулы. Другие варианты лечения включают противоревматические препараты и противовоспалительные кортикостероиды.

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