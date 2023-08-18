Ученые выявили связь между режимом питания и симптомами депрессии и тревоги

В недавнем исследовании, опубликованном в BMC Medicine, ученые провели крупное когортное проспективное исследование для изучения связи между режимом питания и симптомами депрессии или тревоги. Их результаты показывают, что увеличение потребления кондитерских изделий, сливочного масла, добавленных сахаров, сливочного масла и молочных десертов было связано с усилением симптомов психического здоровья. Эти симптомы усугублялись снижением потребления свежих фруктов и овощей.Расстройства психического здоровья являются распространенными состояниями, затрагивающими более 970 миллионов человек во всем мире, при этом депрессия и тревога являются основными причинами инвалидности и бремени болезней.Существует растущий объем литературы о связи между диетой и психическим здоровьем, при этом предыдущие исследования показали, что высокое потребление отдельных питательных веществ, особенно насыщенных жиров и свободных сахаров, и низкое содержание пищевых волокон повышают риск депрессии или тревоги.Подслащенные напитки, мясо, определенные фрукты и овощи и рыба также были определены как способствующие риску психических расстройств.Тем не менее, эти исследования имеют критическое ограничение, заключающееся в том, что они относятся к исследованиям с одним питательным веществом, поэтому они не могут отразить влияние диет на психическое здоровье, которые обычно включают комбинацию нескольких питательных веществ, потребляемых одновременно. Синергетический эффект полипитательных диет на симптомы депрессии и тревоги до сих пор остается неизученным.В настоящем исследовании исследователи использовали уменьшенную ранговую регрессию (RRR), статистическую модель, основанную на данных, для характеристики основных моделей питания (DP), чтобы целостно оценить связь между диетическими привычками и результатами психического здоровья. Они использовали долгосрочные, обширные когортные данные из британского биобанка, а также опросники по психическому здоровью и клинические диагнозы.Их набор данных первоначально включал 502 401 участника из UK Biobank, проспективного когортного исследования добровольных взрослых в возрасте от 37 до 73 лет, проведенного по всей Великобритании в период с 2006 по 2010 год. Несколько раундов скрининга участников исключали тех, у кого были неполные анкеты, аномальное потребление энергии (калорийности), рак и недостаточные ковариатные данные. Окончательная популяция исследования включала 157 212 человек, из которых у 70 271 была диагностирована исходная депрессия, а у 70 070 — исходная тревога в начале исследования.Все участники наблюдались по 3–4-месячному графику в среднем в течение 7,6 лет. Депрессия и тревога анализировались отдельно в исследовании, чтобы избежать смешения результатов одной когорты психического здоровья с результатами другой.Данные для оценки диеты были собраны с помощью инструмента Oxford WebQ, 24-часового интернет-метода сопоставления частоты потребления 206 продуктов питания и 32 видов напитков. Собранные данные были разделены на 50 групп на основе сходства питания.Исследователи сосредоточили анализ данных на плотности энергии, плотности клетчатки, насыщенных жирных кислотах и свободных сахарах, учитывая априорные гипотезы об их роли в депрессии и тревоге.Исходы психического здоровья измерялись во время и в конце исследования с использованием опросника здоровья пациента-9 (PHQ-9) для депрессии и опросника общего тревожного расстройства-7 (GAD-7) для беспокойства.Оба представляют собой самоотчетные анкеты с 3-балльной шкалой тяжести, с 10 или более баллами, подтверждающими депрессию или тревогу, соответственно. Ковариации включали возраст (собранный в начале исследования), пол, этническую принадлежность, уровень образования, курение, физическую активность (составленную с использованием Международного вопросника физической активности [IPAQ]), артериальную гипертензию, диабет и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в анамнезе, а также индекс депривации Таунсенда. . Индекс депривации является косвенным показателем социально-экономического статуса по сравнению с другими жителями того же почтового индекса.Рацион питания оценивали с использованием модели RRR. Каждому участнику был присвоен z-показатель, взвешенный показатель, отражающий приверженность каждому из DP, определенных с помощью анализа RRR. Модели логистической регрессии использовались для расчета отношения шансов (ОШ) с корректировками, включенными для каждой измеряемой ковариации. Наконец, анализ чувствительности был использован для проверки надежности результатов.Модель RRR идентифицировала четыре DP, названных DP1–4. Было обнаружено, что из них DP4 объясняет только 4,3% вариаций, обнаруженных в модели, и был исключен из дальнейшего анализа. В совокупности было обнаружено, что DP1–3 объясняет 74,1% наблюдаемых вариаций (44,0%, 20,0% и 10,1% соответственно).Модель питания 1, «высококалорийная диета», характеризовалась высоким потреблением масла и животных жиров и низким потреблением свежих фруктов и овощей. Этот режим питания показал сильную нелинейную связь с депрессией, тревогой и корреляцию с сексом и физической активностью.Диета 2, «диета с высоким содержанием сахара и низким содержанием жиров», включала высокое потребление сладких напитков и столового сахара, а также низкое потребление сливочного масла и животных жиров. Этот режим питания не показал линейной связи с психическим здоровьем, а имел нелинейную U-образную кривую, указывающую на то, что крайние значения приверженности (очень низкое и особенно очень высокое) этой диете связаны с депрессией и тревогой.Диета 3, «диета с высоким содержанием сахара, жира, клетчатки», включала диету с высоким содержанием сливочного масла, животных жиров, молочных десертов и низким потреблением алкоголя и хлеба. Этот паттерн нелинейно связан с симптомами депрессии и тревоги, при этом ассоциации тревоги усиливаются у лиц в возрасте ? 60 лет.«Наши результаты подчеркивают сложную взаимосвязь между общей моделью питания и симптомами депрессии и тревоги. Текущий анализ дал надежные выводы о том, что повышенное потребление свободных сахаров и насыщенных жирных кислот связано с повышенным риском симптомов, связанных с депрессией и тревогой», - пояснили исследователи.Анализ чувствительности подтвердил, что все расчеты, использованные для DP1–3, были достоверными и значимыми.Результаты исследования показывают, что диеты, богатые маслом, животными жирами, кондитерскими изделиями, шоколадом, сыром и сладкими напитками, могут вызывать микробные изменения в кишечнике, тем самым способствуя увеличению риска тревоги или депрессии. Было обнаружено, что снижение потребления клетчатки и свежих фруктов и овощей усугубляет эти состояния.«Используя подход RRR, наши результаты криволинейной зависимости между питательными веществами предполагают ограничение потребления шоколада и кондитерских изделий, масла и других спредов из животных жиров, сыра с высоким содержанием жира, подслащенных сахаром напитков и других сладких напитков, столового сахара и консервов, а также молочные десерты. Чрезмерное потребление этих продуктов может вызвать системное воспаление, усилить окислительный стресс и вызвать изменения в микробиоте кишечника, тем самым повышая риск развития симптомов депрессии и тревоги», - отметили ученые.

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