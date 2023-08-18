Ученые выявили связь между режимом питания и симптомами депрессии и тревоги
Расстройства психического здоровья являются распространенными состояниями, затрагивающими более 970 миллионов человек во всем мире, при этом депрессия и тревога являются основными причинами инвалидности и бремени болезней.
Существует растущий объем литературы о связи между диетой и психическим здоровьем, при этом предыдущие исследования показали, что высокое потребление отдельных питательных веществ, особенно насыщенных жиров и свободных сахаров, и низкое содержание пищевых волокон повышают риск депрессии или тревоги.
Подслащенные напитки, мясо, определенные фрукты и овощи и рыба также были определены как способствующие риску психических расстройств.
Тем не менее, эти исследования имеют критическое ограничение, заключающееся в том, что они относятся к исследованиям с одним питательным веществом, поэтому они не могут отразить влияние диет на психическое здоровье, которые обычно включают комбинацию нескольких питательных веществ, потребляемых одновременно. Синергетический эффект полипитательных диет на симптомы депрессии и тревоги до сих пор остается неизученным.
В настоящем исследовании исследователи использовали уменьшенную ранговую регрессию (RRR), статистическую модель, основанную на данных, для характеристики основных моделей питания (DP), чтобы целостно оценить связь между диетическими привычками и результатами психического здоровья. Они использовали долгосрочные, обширные когортные данные из британского биобанка, а также опросники по психическому здоровью и клинические диагнозы.
Их набор данных первоначально включал 502 401 участника из UK Biobank, проспективного когортного исследования добровольных взрослых в возрасте от 37 до 73 лет, проведенного по всей Великобритании в период с 2006 по 2010 год. Несколько раундов скрининга участников исключали тех, у кого были неполные анкеты, аномальное потребление энергии (калорийности), рак и недостаточные ковариатные данные. Окончательная популяция исследования включала 157 212 человек, из которых у 70 271 была диагностирована исходная депрессия, а у 70 070 — исходная тревога в начале исследования.
Все участники наблюдались по 3–4-месячному графику в среднем в течение 7,6 лет. Депрессия и тревога анализировались отдельно в исследовании, чтобы избежать смешения результатов одной когорты психического здоровья с результатами другой.
Данные для оценки диеты были собраны с помощью инструмента Oxford WebQ, 24-часового интернет-метода сопоставления частоты потребления 206 продуктов питания и 32 видов напитков. Собранные данные были разделены на 50 групп на основе сходства питания.
Исследователи сосредоточили анализ данных на плотности энергии, плотности клетчатки, насыщенных жирных кислотах и свободных сахарах, учитывая априорные гипотезы об их роли в депрессии и тревоге.
Исходы психического здоровья измерялись во время и в конце исследования с использованием опросника здоровья пациента-9 (PHQ-9) для депрессии и опросника общего тревожного расстройства-7 (GAD-7) для беспокойства.
Оба представляют собой самоотчетные анкеты с 3-балльной шкалой тяжести, с 10 или более баллами, подтверждающими депрессию или тревогу, соответственно. Ковариации включали возраст (собранный в начале исследования), пол, этническую принадлежность, уровень образования, курение, физическую активность (составленную с использованием Международного вопросника физической активности [IPAQ]), артериальную гипертензию, диабет и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в анамнезе, а также индекс депривации Таунсенда. . Индекс депривации является косвенным показателем социально-экономического статуса по сравнению с другими жителями того же почтового индекса.
Рацион питания оценивали с использованием модели RRR. Каждому участнику был присвоен z-показатель, взвешенный показатель, отражающий приверженность каждому из DP, определенных с помощью анализа RRR. Модели логистической регрессии использовались для расчета отношения шансов (ОШ) с корректировками, включенными для каждой измеряемой ковариации. Наконец, анализ чувствительности был использован для проверки надежности результатов.
Модель RRR идентифицировала четыре DP, названных DP1–4. Было обнаружено, что из них DP4 объясняет только 4,3% вариаций, обнаруженных в модели, и был исключен из дальнейшего анализа. В совокупности было обнаружено, что DP1–3 объясняет 74,1% наблюдаемых вариаций (44,0%, 20,0% и 10,1% соответственно).
Модель питания 1, «высококалорийная диета», характеризовалась высоким потреблением масла и животных жиров и низким потреблением свежих фруктов и овощей. Этот режим питания показал сильную нелинейную связь с депрессией, тревогой и корреляцию с сексом и физической активностью.
Диета 2, «диета с высоким содержанием сахара и низким содержанием жиров», включала высокое потребление сладких напитков и столового сахара, а также низкое потребление сливочного масла и животных жиров. Этот режим питания не показал линейной связи с психическим здоровьем, а имел нелинейную U-образную кривую, указывающую на то, что крайние значения приверженности (очень низкое и особенно очень высокое) этой диете связаны с депрессией и тревогой.
Диета 3, «диета с высоким содержанием сахара, жира, клетчатки», включала диету с высоким содержанием сливочного масла, животных жиров, молочных десертов и низким потреблением алкоголя и хлеба. Этот паттерн нелинейно связан с симптомами депрессии и тревоги, при этом ассоциации тревоги усиливаются у лиц в возрасте ? 60 лет.
«Наши результаты подчеркивают сложную взаимосвязь между общей моделью питания и симптомами депрессии и тревоги. Текущий анализ дал надежные выводы о том, что повышенное потребление свободных сахаров и насыщенных жирных кислот связано с повышенным риском симптомов, связанных с депрессией и тревогой», - пояснили исследователи.
Анализ чувствительности подтвердил, что все расчеты, использованные для DP1–3, были достоверными и значимыми.
Результаты исследования показывают, что диеты, богатые маслом, животными жирами, кондитерскими изделиями, шоколадом, сыром и сладкими напитками, могут вызывать микробные изменения в кишечнике, тем самым способствуя увеличению риска тревоги или депрессии. Было обнаружено, что снижение потребления клетчатки и свежих фруктов и овощей усугубляет эти состояния.
«Используя подход RRR, наши результаты криволинейной зависимости между питательными веществами предполагают ограничение потребления шоколада и кондитерских изделий, масла и других спредов из животных жиров, сыра с высоким содержанием жира, подслащенных сахаром напитков и других сладких напитков, столового сахара и консервов, а также молочные десерты. Чрезмерное потребление этих продуктов может вызвать системное воспаление, усилить окислительный стресс и вызвать изменения в микробиоте кишечника, тем самым повышая риск развития симптомов депрессии и тревоги», - отметили ученые.
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