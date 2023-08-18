Как понять, что в бассейне превышена концентрация хлора

Десять спортсменов попали в больницу после посещения бассейна в сочинском санатории. Предварительный диагноз — отравление хлором.Чем опасен хлорПо словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, чаще всего отравление вызывают пары хлора, которые человек вдыхает, окунувшись в воду. Это провоцирует серьезную интоксикацию.— Хлор — это ядовитый газ с резким запахом и сладковатым металлическим привкусом, — объясняет врач. — Есть безопасные для человеческого организма нормы концентрации этого вещества в воде. И в санитарных правилах по эксплуатации конкретного бассейна должны быть указаны гигиенические требования к содержащейся в нем воде, а также к методам ее обеззараживания.При этом, как подчеркнула Алексеева, именно хлорирование до сих пор является самым эффективным и распространенным способом обеззараживания воды в бассейне.Почему нормы нарушаютсяПо словам дезинфектора Александра Беляева, процесс добавления обеззараживающего средства в чашу бассейна производится автоматически при помощи специального оборудования.Одна из частых причин повышенного содержания хлора в бассейне — поломка такого устройства.— Отравление происходит из-за того, что дозирующее оборудование, несмотря на имеющуюся многоуровневую систему защиты, выходит из строя или же неправильно эксплуатируется. В результате чего аппарат впрыскивает больше положенного по санитарным нормам вещества, что и провоцирует отравление посетителей, — пояснил «ВМ» специалист.Симптомы отравления хлоромКак отметила врач Алексеева, степень отравления парами хлора зависит от продолжительности их воздействия на организм и дозировок.Среди основных симптомов интоксикации выделяют:першение в горле и кашель;слезотечение и ухудшение зрения;повышенное слюноотделение;головные боли;судороги;тошноту.У некоторых людей также возникает аллергическая реакция на обеззараживающие агенты, которые содержат хлор.Важно помнить: если вы почувствовали после посещения бассейна хоть один из этих симптомов, следует обратиться за помощью к врачам или вызвать скорую.При этом администрация учреждения, где расположена чаша с опасной водой, должна в кратчайшие сроки предпринять все меры по предотвращению аварийной ситуации. При в ходе в такой бассейн впору вешать предупреждение «Купание запрещено!».

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