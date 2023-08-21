Как избежать психологической травмы: простое упражнение

Травмирующие психику события долго не стираются из памяти и влияют на наше самоощущение и поведение. Однако можно попробовать предотвратить это, проделав лишь одно упражнение.Мы часто употребляем в повседневной речи слово «травма» применительно к нашему ментальному здоровью, но не всегда понимаем, что в действительности за ним стоит. Так, Майкл Эдельштейн, доктор философии, клинический психолог предлагает сравнить механизм возникновения физической и эмоциональной травмы.ЧТО СТАЛО ТРИГГЕРОМС черепно-мозговой травмой все понятно — вы ударились головой и получили сотрясение мозга, виноваты внешние обстоятельства. Иначе все обстоит с психологической травмой — она возникает не только из-за другого человека или события, наша психика тоже участвует в превращении какого-либо триггера в психотравму.«Иными словами, не сама ситуация, а то, что мы думаем о ней, влияет на наше самочувствие», — объясняет специалист.К примеру, пусковой ситуацией может стать ссора с начальником — сама по себе ситуация неприятная, но травмирующей она становится лишь в тот момент, когда вы ударяетесь в самокопание и самоуничижение, испытываете тревогу, разочарование, страх, фрустрацию. То есть когда появляется четко выраженное негативное отношение к происходящему.3 УСТАНОВКИЭто особый вид мышления, который способен спровоцировать эмоциональное расстройство или травму, уверен Эдельштейн. Обычно его можно описать с помощью трех установок.Я должен быть успешным и то, что я делаю, другие должны одобрять. Иначе — ни на что не гожусь;Другие должны относиться ко мне хорошо, иначе они никуда не годятся;Жизнь должна быть легкой, справедливой и лишенной проблем — иначе она ни на что не годится.УПРАЖНЕНИЕ НА 3 МИНУТЫЕсли вы в самом эпицентре неприятной ситуации и подозреваете, что довольно долго будете расхлебывать последствия, можно попробовать выполнить небольшое упражнение. Оно способно изменить ваше отношение к ситуации и купировать в конечном итоге травму.Триггер, событие («Мой начальник на меня накричал»);Иррациональная установка («Мне нужно стопроцентное одобрение начальника»);Нежелательные эмоции в связи с этим («Я очень расстроился и не могу перестать себя критиковать»);Почему установка иррациональная? («Есть ли доказательства того, что мне нужно стопроцентное одобрение моего руководителя?»);Ответ на вопрос («Да, мне хотелось бы заручиться одобрением моего руководителя, но это не значит, что он должен восхищаться мной 24/7. Мне не нравится, как он разговаривает со мной, но мой мир из-за этого не рухнет. Я пережил его критику в прошлый раз, справлюсь и теперь. Я чувствую себя плохо не из-за того, что мой начальник изверг, а из-за того, что не принимаю себя как человека, который может ошибаться — требую от себя перфекционизма. Мне нужно принять, что я могу допускать ошибки и моему начальнику может это не нравиться»).Конечно, нужно понимать, что проделав упражнение один раз, мы не изменим наше мышление — но это не значит, что не стоит пытаться. В конце концов, вы научитесь более трезво и спокойно смотреть на вещи, понимая, что и почему в действительности чувствуете.

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