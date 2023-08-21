Как снизить стресс у школьника в начале учебного года

Помните, что любые перемены должны происходить постепенно.Ранние подъёмы, новые школьные предметы, непривычная после летнего отдыха нагрузка — всё это может вогнать школьника в стресс. Изменений в распорядке ему не избежать, но привыкнуть к ним можно.Рассказываем, что для этого нужно сделать.1. Плавно меняйте режим дня ребёнкаЕсть дети, которые просыпаются очень рано и во время учёбы, и летом. Но большинство ребят на каникулах встают гораздо позже, чем в сентябре. Поэтому начинать привыкать к рабочему режиму стоит заранее. Когда именно — зависит от ребёнка. Одному достаточно 2–3 дней, другому необходимо пару недель.Главный шаг в этом вопросе — начать просыпаться утром по будильнику. Сначала стоит завести его на 10–15 минут раньше обычного времени подъёма. И с каждым днём немного сдвигать, чтобы за 1–2 дня до первого учебного отрезка школьник пришёл к обычному режиму. Например, если ребёнок летом просыпается позже на 2 часа, чем будет нужно осенью, то для того, чтобы привыкнуть вставать в нужное время, понадобится 10 дней.2. Приготовьте всё необходимое заранееЕсли начать покупки за пару недель до Первого сентября, ребёнку будет легче привыкнуть к мысли о том, что скоро начнётся учёба. Можно попросить его сначала составить список всего, что ему понадобится. Этот процесс тоже настроит его на мысли об уроках.Ну а к поискам дневника с той обложкой, которая нравится школьнику, красивого и удобного пенала, ярких линеек или необычных ластиков можно отнестись так же, как к выбору подарков перед Новым годом. Постарайтесь поддерживать у школьника предпраздничное настроение: это точно поможет снизить стресс.3. Вместе обустройте его рабочее местоМожет быть, школьнику понадобится новое кресло или дополнительная полка. А если мебель вы менять не планируете, подумайте о новом дизайне учебного уголка. Вместе с ребёнком сделайте перестановку. Добавьте новый органайзер для канцелярских мелочей, поменяйте стаканчики для карандашей и ручек. Повесьте на стену новый постер или пробковую доску. В общем, подумайте, как сделать рабочее место удобнее.Вам точно что?нибудь придёт в голову: улучшения возможны всегда. Причём часто для них требуются минимальные финансовые вложенияНапример, можно оклеить стаканчик для карандашей кусочками самоклеящейся плёнки, придумав интересную абстрактную композицию. Заново заточить все карандаши и поставить их в преображённую подставку. Кстати, точилку к учебному году лучше купить новую: у старых постепенно тупятся лезвия, и пользоваться ими становится неудобно.Здесь работает тот же приём: к учебному году стоит готовиться как к празднику. Это меняет настроение, и очень возможно, что вместо тоски у ребёнка появится радостное предвкушение чего?то нового и интересного.Кстати, действительно устроить первого сентября праздник тоже отличная идея.4. Не пугайте ребёнка школьными трудностямиНекоторые родители перед началом учебного года ворчат: «Да ты всё забыл за лето — как ты учиться?то будешь?» Или: «Всё, набегался — теперь придётся вспомнить про дисциплину». Либо так: «Ты уже взрослый — пора стать серьёзнее и заниматься только учёбой, а не развлекаться». И у ребёнка формируется ассоциация: школа — это нечто унылое и скучное, где нет места радости. А потому остаётся тосковать, страдать и считать дни до новых каникул.Вместо нотаций и нравоучений лучше подумать, что будет хорошего в новом учебном годуА для начала вспомнить, что замечательного было в прошлом. Обсудить это с ребёнком. Обратить его внимание, что каждый год обязательно случается что?то хорошее и важное, о чём в сентябре он даже и подумать не мог.Такие приятные неожиданности есть всегда. Например, появление нового друга. Или неожиданное увлечение каким?нибудь хобби. Или ситуация, которая показала: ребёнок повзрослел, стал более уверенным в себе и научился отстаивать свою точку зрения.Вспомните о приятных событиях вместе с сыном или дочерью. А потом поговорите про следующий учебный год. Обсудите, какие новые предметы появятся и что в них может быть интересного, каким новым хобби можно будет заняться. И подумайте о новых планах и целях — как связанных с учёбой, так и нет.5. Помогите школьнику планировать учебные дниШкольное расписание помогает наладить занятия в классе. Но дома ученик может столкнуться с хаосом. Он ещё не знает, какое домашнее задание займёт больше времени, какие предметы сразу же вызовут интерес, а какие покажутся скучными или слишком сложными. Кроме того, добавится расписание кружков и секций, к которому тоже нужно будет привыкнуть.Поэтому первые две недели стоит помогать ребёнку планировать и выполнение домашних заданий, и дополнительные занятия или секции.А ещё — добавить в распорядок дня обязательное время для отдыхаПусть школьник рассказывает, какие предметы нравятся и кажутся лёгкими, какие неожиданно оказались сложными. А может, будут уроки, на которые ребёнку вообще не хочется ходить, и выполнять домашние по этим предметам тоже неприятно. Стоит узнать, что именно вызывает отторжение.Возможно, ребёнок пока не привык к новому учителю. Или первые уроки показались ему непонятными. Стоит разобраться с каждым сложным или скучным предметом и постараться сделать обучение если не легче, то интереснее. Например, поискать в интернете рисунки, которые помогут понять геометрическую задачу. Или найти интересные подкасты о географических открытиях.Всё это требует времени. Поэтому взрослым стоит помочь ребёнку распланировать день так, чтобы он успевал уделить время каждому предмету, а кроме того, мог пойти на тренировку или позаниматься любимым делом. Но не стоит садиться за домашние задания сразу же, как ребёнок придёт из школы. После занятий в классе ему необходимо отдохнуть.Попробуйте составить расписание с учётом всех важных для ребёнка деталей. Возможно, ему поможет таблица, которую вы повесите на стену. Или ежедневник. Или просто файл в «Google Документах». Расписание можно и нужно корректировать до тех пор, пока оно не станет удобным. А в конце недели вместе с дочкой или сыном посмотрите, что получилось хорошо, а для каких дел требуется больше времени.6. Вводите новые занятия постепенноНе стоит на первой же неделе начинать заниматься сразу во всех намеченных кружках и секциях, налегать на учёбу и ещё участвовать в каких?нибудь конкурсах. Нагрузку лучше добавлять постепенно.Ничего страшного не произойдёт, если в первую неделю школьник не сможет идеально выполнить каждое домашнее задание. Пусть его почерк окажется не слишком ровным, а при записи ответа к задаче он отступит не две клетки от полей, а три. Или вообще решит задачу, а ответ записать забудет. Не стоит ругать ребёнка за подобные ошибки: со временем он привыкнет к новой нагрузке и станет более внимательным.Ну а в начале года лучше поддержать его, а не критиковать за каждую помаркуВозможно, в первую неделю или две стоит не начинать занятия в новом кружке. И не планировать поход в бассейн или на первый урок в танцевальную студию, если раньше ребёнок там не занимался. Слишком много новой информации — сильный стрессовый фактор.Лучше добавлять по одному новому занятию в неделю. Возможно, на 3–4?й неделе вы с ребёнком поймёте, что нагрузки уже достаточно. И от одного из запланированных кружков стоит отказаться — во всяком случае, в этом году.7. Уделите внимание здоровью ребёнкаВ этот пункт входит и правильное питание — оно должно быть разнообразным. И прогулки на свежем воздухе — замечательно, если ребёнок проводит на улице не меньше часа в день. По нормам ВОЗ, детям школьного возраста необходимо уделять физической активности не меньше 60 минут ежедневно. Причём это должны быть аэробные нагрузки — то есть активное движение.Все эти привычки стоит вводить заранее. Если делать это в начале сентября, то даже самые полезные перемены вызовут сильный стресс.Кроме этого, перед новым учебным годом стоит сходить к врачу и проверить, всё ли у ребёнка в порядке со здоровьем. Можно запланировать визит к педиатру, а уже он назначит необходимые анализы и обследования. Возможно, стоит сходить и к окулисту — проверить зрение и узнать, нужны ли какие?то профилактические меры перед школой. А может, школьнику лучше будет пересесть за другую парту — ближе к доске или просто по центру класса.

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