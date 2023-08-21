Незаметные признаки того, что вы теряете здоровье: ТОП-16

Здоровье - бесценный дар. Но возможности организма небезграничны, и здоровье со временем начинает слабеть. По каким признакам можно определить приближающееся заболевание? Вот 16 основных сигналов, что со здоровьем что-то не так.К сожалению, большинство из нас игнорируют симптомы приближающегося заболевания. Мы так укрепились в мысли о собственной неуязвимости, что даже простуда становится сюрпризом, а когда нам ставят диагноз посерьезнее, то это вообще оказывается для нас настоящим ударом. Сегодня поговорим о нескольких не очень явных, но довольно опасных признаков того, что вы по чуть-чуть теряете здоровье.16 сигналов слабеющего здоровьяПостоянный кашельРегулярный кашель вовсе не говорит о том, что у вас рак. Но если происходят затяжные приступы без видимых на то причин (аллергия, простуда или астма), то это повод насторожиться.Однако, помимо прочего он может быть симптомом развития рака легких. Если кашель сопровождается еще и хрипотой, то это может быть рак гортани или горла. Проходите онкологические обследования не реже одного раза в год.Вы постоянно подхватываете простуду и гриппКаждый человек ежедневно подвергается атаке бактерий и вирусов, однако иммунная система здорового человека умеет бороться с патогенными организмами. Если вы из тех людей, кто сразу же заболевает при контакте с простуженным другом или подхватывает простуду от своих детей, то ваша иммунная система не функционирует нормально. Пройдите обследование.Внезапные приступы гневаБолее половины людей, которые страдают от депрессии в тяжелой форме, сталкиваются с внезапными приступами гнева. От этой проблемы с помощью одних лекарств невозможно избавиться, здесь потребуется также работа с когнитивным психологом.Если вы обратили внимание, что в течение длительного времени срываетесь по пустякам, возможно, вам стоит обратиться за помощью. Депрессия в запущенной форме быстро перерастает в обсессивно-компульсивное расстройство.Изменение почеркаБолезнь Паркинсона сопровождается гибелью нервных клеток нашего мозга. Самое ужасное в этой ситуации, что человек никаких резких перемен не замечает, а потому и не прибегает к диагностике. Но проведенные исследования сумели доказать наличие связи между сбивчивым почерком человека и этой болезнью.Наш мозг потихоньку перестает вырабатывать химическое вещество допамин, который подает сигнал конечностям прийти в движение. Это, в свою очередь, провоцирует развитие ригидность мышц рук, которые влияют на почерк. Еще одними важными симптомами этого заболевания являются появление невероятно ярких сновидений и потеря обоняния.Сбои в работе мочеполовой системы и кишечникаСлишком частые хождения в туалет могут говорить о том, что у человека есть проблемы с мочевым пузырем, а в случае мужчин – о развивающемся раке простаты. Частые поносы или запоры кричат о болезни толстой кишки. Безусловно, оба эти показателя могут быть вызваны разными внешними причинами, однако, если вы больше недели чувствуете недомогание, то не откладывайте поход к врачу.Сыпь и зуд на кожеБолезненные высыпания на лице, локтях, коленях, коже головы выглядят также, как экзема, но могут на самом деле оказаться намного более серьезной проблемой. Такие симптомы может вызывать аутоиммунное заболевание под названием «целиакия». Если подтвердится, то скорее всего вам нужно будет отказаться навсегда от продуктов, содержащих глютен.Наша кожа – это самый крупный орган, поэтому не игнорируйте моменты, когда тело хочет вам что-то сказать. Помимо целиакии, частые вспышки акне, экземы, псориаза и других высыпаний, могут говорить не только о ней и об аллергиях, но и о том, что ваша нервная система пребывает в состоянии стресса. Найдите в себе силы, чтобы понять, какие стрессоры провоцируют такое состояние вашей кожи.Проблемы с зубамиЧасто люди сталкиваются с проблемой изношенной эмали, которая, в свою очередь, является признаком кислотного рефлюкса, довольно сложной и неприятной болезни. Поступающие из пищевода кислоты потихоньку разъедают эмаль с тыльной стороны зубов. На фронтальную сторону воздействует кофе и сладкие напитки.Если вы нашли у себя такую проблему, вам необходимо обратиться к врачу. Если кислотный рефлюкс не лечить, то он приведет не только к разрушению зубов, но и в несколько раз увеличит риск развития рака пищевода.Потеря весаЕсли в течение короткого периода времени вы потеряли пять килограммов в весе, не тренируясь и не сидя на диете, то вам обязательно нужно обратиться к врачу. Это один из признаков развивающегося рака пищевода, поджелудочной железы или легких. К сожалению, человек часто игнорирует вопрос потери веса, списывая это на внешние факторы.Ваши губы часто трескаются, особенно в уголках ртаЧасто трескающиеся губы могут свидетельствовать о том, что вашему организму очень не хватает витаминов группы В, в особенности В12, что, в свою очередь, подвергает вас опасности развития анемии.Вы постоянно беспокоитесьВы можете подумать, что беспокойство лишь у нас в голове, и это на самом деле так. Беспокойство начинает свою разрушительную работу как чувство в вашем сознании, которое постепенно переходит на физиологию вашего тела, делая вас предрасположенным к сердечным заболеваниям.Однако, часто тревожное состояние говорит, наоборот, является не провокатором развития заболеваний, а их следствием. К примеру, дисбаланс половых гормонов, опухоль надпочечников, гипертиреоз и т.д.Не понимаете, что вызывает беспокойство? Обратите к себе, спросите у своего внутреннего голоса, что заставляет вас постоянно переживать. Не лишним будет сдать кровь не проверку состояния гормональной системы. Часто беспокойство случается из-за отсутствия согласованности с вашим внутренним «я».Вы храпитеХрап в очень многих случаях является единственным ранним признаком апноэ сна, расстройства, которое характеризуется обструкцией дыхательных путей, легко увеличивающая риск легочной гипертензии и последующей сердечной недостаточности.Ваша моча темно-желтого цветаГидратация необходима каждому человеку для того, чтобы поддерживать своё здоровье, а когда в вашем организме достаточное количество жидкости, ваша моча практически полностью прозрачная.Всегда помните о том, что алкогольные напитки и напитки, содержащие кофеин, сильно обезвоживают наш организм, ни капельки не увлажняя его, а газированная сладкая вода напичкана химикатами, поэтому пусть в вашей жизни будет простая или кокосовая вода, зеленый или травяной чай, зеленый сок.Вы постоянно чувствуете себя уставшимКонечно, ваша усталость может быть связана с засиживаниями до поздней ночи с гаджетами с ранними подъемами на тренировку, с заботой о маленьких детях. Вы также можете уставать из-за неправильной работы щитовидной железы или надпочечников, ваше тело может быть истощенным, так как потратило все ресурсы в попытке защитить вас от токсичной нагрузки, которую вы даете своей иммунной системе обработанными продуктами, сигаретами, алкоголем.Также вы можете чувствовать себя поломанным из-за того, что ваша стресс-система работает неправильно, а все ваши механизмы саморегуляции работают на износ, чтобы защищать вас от инфекций, рака и целого ряда других серьезных заболеваний.Порой хроническая усталость является единственным симптомом того, что ваша нервная система застряла в хроническом, непрекращающемся стрессе. В данном случае усталость – это шепот, который вы слышите от своего вопящего от проблем организма. Поэтому усталость упускать из виду нельзя. Обратите на нее внимание, и вы сможете спасти себе жизнь.У вас фигура – яблокоЛюдей с избыточным весом делят на две категории: фигура – яблоко, в которой лишний вес скапливается в области талии и живота, и фигура – груша, в которой лишний вес скапливается в нижней части тела. Лишний вес уже сам по себе является признаком того, что у человека есть проблемы со здоровьем, но у людей с фигурами – яблоками, более высокий риск развития сердечных заболеваний.Ваш рост уменьшаетсяОчень странно. Два года назад ваш рост был 170 см, сегодня 169 см. Почему вы стали ниже? Скорее всего, в результате остеопороза ваши кости начали дегенерировать. Однако, старение не должно сопровождаться потерей костной массы.Иметь здоровые кости всю жизнь – это реально, поэтому если вы стали ниже, ваши костная система говорит вам, что при отсутствии мер по улучшению здоровья костей, вы в будущем столкнетесь с большими проблемами.Для того, чтобы ваши кости были под надежной защитой, следите за достаточным получением кальция, витамина Д, специальные упражнения, а также релаксационные практики, на которые многие доктора незаслуженно не обращают внимания.Вы плохо спитеВо время ночного сна происходит сокращение содержания в организме гормона стресса кортизола, что позволяет нашему телу расслабиться и отдохнуть. Когда вы страдаете от бессонницы, ваш уровень кортизола по ночам повышается, а все из-за того, что в вашем теле живет очень большое количество стрессовых реакций. Когда наш организм включен на работу в стрессовых условиях, его естественные механизмы самовосстановления отключаются. И тут приходят проблемы.

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