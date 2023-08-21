Диетолог Гридина: любители хлеба могут страдать от неприятного вздутия живота
По словам диетолога Гридиной, проблема вздувшегося живота нередко бывает связана с употреблением простых углеводов, их слишком частым присутствием в рационе питания. В частности, медик предупредила, что дискомфортному состоянию вздутия подвержены люди, злоупотребляющие белым хлебом.
«Сокращение количества простых углеводов в рационе поможет избавиться от вздутия живота», - отметила диетолог.
Кроме того, люди, которые жалуются на вздувшийся живот, часто бывают малоподвижными. Адекватный уровень физических нагрузок может помочь решит эту проблему.
«Физическая нагрузка может помочь справиться с постоянными вздутиями за счет укрепления мышц живота и улучшения перистальтики кишечника», - констатировала врач.
Говоря о других способах избежать неприятного вздутия, диетолог Гридина посоветовала исключить из ежедневного меню газированные напитки (из-за них в желудке становится больше воздуха), а при приемах пищи следить за ее тщательным жеванием и размером порций.
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