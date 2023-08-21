Врач Захарова рассказала, как правильно чистить зубы
Во-первых, следует чистить зубы как минимум на протяжении 2 минут. Во-вторых, во время этого процесса врач рекомендует держать щетку под углом 45 градусов к деснам. В-третьих, не стоит мочить зубную щетку перед нанесением на нее зубной пасты, отмечает она.
"Если вы намочите зубную щетку перед нанесением зубной пасты, вы разбавите ее. Зубная паста уже содержит необходимое количество влаги", – объяснила врач.
Эксперт также обратила внимание, что не нужно спешить чистить зубы после употребления содержащей кислоту или сахар пищи, так как это только поспособствует разрушению эмали. Лучше подождать не менее получаса, добавила она.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Стоматология
Добавить комментарий