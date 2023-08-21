Переливание не спасет: сколько крови потерять смертельно опасно

«Он потерял много крови» — нередко именно такую причину гибели людей называют врачи, если это были серьезные травмы, операция или последствия катастрофы. Почему, теряя кровь, человек умирает и можно ли что-то сделать?Кровь — жидкая соединительная ткань, которая обеспечивает жизнедеятельность всех клеток и тканей организма. Она разносит питательные вещества и кислород и выводит продукты распада, участвует в регуляции температуры тела и обеспечивает иммунную защиту организма. Кровь обладает способностью свертываться, это предохраняет организм от кровопотери при травмах.О том, чем может грозить организму сильная кровопотеря и как ее можно предотвратить, «Доктору Питеру» рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук.У женщин крови меньшеВ теле взрослого мужчины циркулирует около 5-6 л крови: примерно 70 мл на 1 кг веса. В женском теле крови меньше: 3,5-4,5 л, примерно 60 мл на 1 кг.Для человека безопасно потерять от 5 до 15% общего объема циркулирующей крови (ОЦК). Потеря 15-40% создает повышенную угрозу для жизни и негативно влияет на все системы организма. При потере свыше 40% ОЦК человеку требуется немедленное переливание крови и другие неотложные мероприятия, направленные на восстановление функций организма. Массивной принято считать кровопотерю в 1,5 л (25-30% ОЦК) одномоментно или до 2,5 л (50% ОЦК) за 3 часа.Цифры потери крови условныОднако цифры кровопотери довольно условны. Например, при родах физиологической считается кровопотеря до 10%. Но в то же время при геморрагическом инсульте — разрыве сосуда головного мозга и возникновения гематомы — угроза жизни возникает при кровотечении от нескольких десятков миллилитров. Так что важное значение имеет не только объем кровопотери, но и то, при каких обстоятельствах она происходит.Первая помощь при кровопотереКровотечение бывает внешним и внутренним, когда кровь уходит из системы и скапливается в естественных полостях организма.Внешнее кровотечение подразделяется на капиллярное, венозное и артериальное. В первом случае кровь вытекает медленно и в скором времени свертывается, это состояние не угрожает жизни человека. Венозная кровь вытекает не слишком быстро, но остановить ее сложнее. Артериальное кровотечение самое опасное: кровь выходит из раны сильной пульсирующей струей.Если не были повреждены крупные вены и артерии, организм обычно самостоятельно справляется с таким ранением. После травмы происходит спазм сосудов, одновременно с этим активируются тромбоциты — кровяные пластинки. Они образуют тромбы — сгустки крови, которые закупоривают стенку поврежденного сосуда, если он не слишком большой.Опасны травмы крупных сосудовПри травмировании крупных сосудов кровь самостоятельно остановиться не может. В таком случае необходимо срочно обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь, а пока она едет, постараться по возможности остановить или замедлить кровотечение. Для этого на рану накладывают бинт или чистую ткань и прижимают или делают давящую повязку.При артериальном кровотечении вследствие ранения плеча или бедра накладывают жгут. Накладывать его на голое тело нельзя, кожу необходимо защитить одеждой или тканевой прокладкой. К жгуту обязательно потребуется прикрепить записку, в которой указывается время наложения. Его необходимо снять максимум через 30 минут в холодное время года и через час летом. Если не удалось передать пострадавшего на попечение врачам, следует прижать артерию пальцем, снять жгут на 15 минут и при возможности выполнить легкий массаж конечности. Затем его накладывают повторно чуть выше и максимум на 15 минут. Обрабатывают рану уже после того, как кровь остановится.Внутренние кровотечения опасныПричинами внутреннего кровотечения могут быть травмы, например перелом ребер, обострение хронических заболеваний, прежде всего ЖКТ, гинекологические патологии — внематочная беременность, отслойка плаценты, разрыв кисты яичника. Это состояние более опасно, чем внешнее кровотечение, в том числе и потому, что его на первых порах сложно заметить.При внутреннем кровотечении человек ощущает внезапную слабость, у него учащается пульс, снижается артериальное давление, бледнеет лицо, тело может покрыться холодным потом, сознание путается. В некоторых случаях он может упасть в обморок. При таких симптомах необходимо срочно вызвать скорую помощь.Последствия кровопотери и способы их леченияПоследствия зависят от объема кровопотери. Если человек потерял меньше 500 мл и у него нет каких-либо хронических заболеваний, организм восстановится самостоятельно, но ему необходимо помочь.Дело в том, что после потери крови содержание в крови эритроцитов (красных кровяных клеток) и железа, которое необходимо для их воспроизводства, снижается. Чтобы восполнить их дефицит, желательно в период восстановления включить в рацион продукты, богатые железом: мясо, субпродукты, рыбу, морепродукты, яйца, шпинат, бобовые, брокколи. Если этого недостаточно и у человека все-таки развивается железодефицитная анемия, врач назначает препараты железа.При более массивной кровопотере пациенту может понадобиться переливание крови или ее компонентов.

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