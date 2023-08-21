Переливание не спасет: сколько крови потерять смертельно опасно
Кровь — жидкая соединительная ткань, которая обеспечивает жизнедеятельность всех клеток и тканей организма. Она разносит питательные вещества и кислород и выводит продукты распада, участвует в регуляции температуры тела и обеспечивает иммунную защиту организма. Кровь обладает способностью свертываться, это предохраняет организм от кровопотери при травмах.
О том, чем может грозить организму сильная кровопотеря и как ее можно предотвратить, «Доктору Питеру» рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук.
У женщин крови меньше
В теле взрослого мужчины циркулирует около 5-6 л крови: примерно 70 мл на 1 кг веса. В женском теле крови меньше: 3,5-4,5 л, примерно 60 мл на 1 кг.
Для человека безопасно потерять от 5 до 15% общего объема циркулирующей крови (ОЦК). Потеря 15-40% создает повышенную угрозу для жизни и негативно влияет на все системы организма. При потере свыше 40% ОЦК человеку требуется немедленное переливание крови и другие неотложные мероприятия, направленные на восстановление функций организма. Массивной принято считать кровопотерю в 1,5 л (25-30% ОЦК) одномоментно или до 2,5 л (50% ОЦК) за 3 часа.
Цифры потери крови условны
Однако цифры кровопотери довольно условны. Например, при родах физиологической считается кровопотеря до 10%. Но в то же время при геморрагическом инсульте — разрыве сосуда головного мозга и возникновения гематомы — угроза жизни возникает при кровотечении от нескольких десятков миллилитров. Так что важное значение имеет не только объем кровопотери, но и то, при каких обстоятельствах она происходит.
Первая помощь при кровопотере
Кровотечение бывает внешним и внутренним, когда кровь уходит из системы и скапливается в естественных полостях организма.
Внешнее кровотечение подразделяется на капиллярное, венозное и артериальное. В первом случае кровь вытекает медленно и в скором времени свертывается, это состояние не угрожает жизни человека. Венозная кровь вытекает не слишком быстро, но остановить ее сложнее. Артериальное кровотечение самое опасное: кровь выходит из раны сильной пульсирующей струей.
Если не были повреждены крупные вены и артерии, организм обычно самостоятельно справляется с таким ранением. После травмы происходит спазм сосудов, одновременно с этим активируются тромбоциты — кровяные пластинки. Они образуют тромбы — сгустки крови, которые закупоривают стенку поврежденного сосуда, если он не слишком большой.
Опасны травмы крупных сосудов
При травмировании крупных сосудов кровь самостоятельно остановиться не может. В таком случае необходимо срочно обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь, а пока она едет, постараться по возможности остановить или замедлить кровотечение. Для этого на рану накладывают бинт или чистую ткань и прижимают или делают давящую повязку.
При артериальном кровотечении вследствие ранения плеча или бедра накладывают жгут. Накладывать его на голое тело нельзя, кожу необходимо защитить одеждой или тканевой прокладкой. К жгуту обязательно потребуется прикрепить записку, в которой указывается время наложения. Его необходимо снять максимум через 30 минут в холодное время года и через час летом. Если не удалось передать пострадавшего на попечение врачам, следует прижать артерию пальцем, снять жгут на 15 минут и при возможности выполнить легкий массаж конечности. Затем его накладывают повторно чуть выше и максимум на 15 минут. Обрабатывают рану уже после того, как кровь остановится.
Внутренние кровотечения опасны
Причинами внутреннего кровотечения могут быть травмы, например перелом ребер, обострение хронических заболеваний, прежде всего ЖКТ, гинекологические патологии — внематочная беременность, отслойка плаценты, разрыв кисты яичника. Это состояние более опасно, чем внешнее кровотечение, в том числе и потому, что его на первых порах сложно заметить.
При внутреннем кровотечении человек ощущает внезапную слабость, у него учащается пульс, снижается артериальное давление, бледнеет лицо, тело может покрыться холодным потом, сознание путается. В некоторых случаях он может упасть в обморок. При таких симптомах необходимо срочно вызвать скорую помощь.
Последствия кровопотери и способы их лечения
Последствия зависят от объема кровопотери. Если человек потерял меньше 500 мл и у него нет каких-либо хронических заболеваний, организм восстановится самостоятельно, но ему необходимо помочь.
Дело в том, что после потери крови содержание в крови эритроцитов (красных кровяных клеток) и железа, которое необходимо для их воспроизводства, снижается. Чтобы восполнить их дефицит, желательно в период восстановления включить в рацион продукты, богатые железом: мясо, субпродукты, рыбу, морепродукты, яйца, шпинат, бобовые, брокколи. Если этого недостаточно и у человека все-таки развивается железодефицитная анемия, врач назначает препараты железа.
При более массивной кровопотере пациенту может понадобиться переливание крови или ее компонентов.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctorpiter.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий