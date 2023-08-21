Ученые выяснили, как употребление брокколи способствует защите легких от инфекций

В брокколи, цветной капусте, шпинате и других крестоцветных овощах содержится белковый арилуглеводородный рецептор (AHR), который помогает поддерживать барьер в легких, тем самым защищая их от инфекций. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследованияКак объясняют специалисты из Биомедицинского института Фрэнсиса Крика, легкое имеет состоящий из двух слоев барьер. Он должен быть прочным, чтобы предотвратить проникновение вирусов и бактерий в организм.В рамках эксперимента исследователи провели серию экспериментов на мышах и обнаружили, что AHR в данном случае играет важную роль. Так, у грызунов с гриппом была обнаружена кровь в воздушных пространствах между легкими, так как она просочилась сюда через поврежденный барьер. А белковый арилуглеводородный рецептор, в свою очередь, останавливал его разрушение.Таким образом, результаты показали, что организм мышей с повышенной активностью AHR лучше справлялся с гриппом и другими респираторными инфекциями.

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