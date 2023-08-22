Ученые определили взаимосвязь нерегулярных режимов сна с повышенным риском смертности

В недавней статье, размещенной на сервере medRxiv*, исследователи набрали 8975 взрослых в возрасте от 40 до 69 лет из Биобанка Соединенного Королевства (Великобритания) для проспективного анализа регулярности их сна и риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и смертность от рака.Нарушение сна нарушает циркадные ритмы, эндогенные циклы, синхронизированные с 24-часовым циклом темноты и света. Это может привести к хроническим возрастным заболеваниям, таким как рак и сердечно-сосудистые заболевания. Научные данные о неблагоприятном воздействии на здоровье нерегулярного сна и бодрствования все еще появляются.Воздействие искусственного и синего света в ночное время, посменная работа и беспорядочный образ жизни в режиме 24/7 стирают различие между днем и ночью, усугубляя нарушения циркадных ритмов и повышая потребность в исследованиях в этой области.В настоящем исследовании исследователи собрали базовые демографические данные каждого участника, историю болезни и жизненно важные показатели, например, артериальное давление (АД) и образцы крови.Они использовали наручное устройство для сбора данных акселерометрии от 106 053 случайно выбранных участников в течение семи дней и ночей в период с февраля 2013 года по декабрь 2015 года. Они также оценили состояние своего сна (бодрствование или сон) в заданное время. Это программное обеспечение использует алгоритм для определения временного окна между началом и окончанием дневного сна, в течение которого периоды длительного бездействия считаются сном.Индекс регулярности сна (SRI) — это новый показатель, чувствительный к колебаниям времени сна и бодрствования в циркадной шкале времени. Человек с SRI = 100 спит и просыпается в одно и то же время каждый день, тогда как он равен нулю для того, кто спит и просыпается случайным образом каждый день. Исследователи использовали линейную модель смешанных эффектов для усреднения измерений SRI, которые они также стандартизировали, чтобы все результаты SRI были сопоставимы.Команда использовала коды МКБ-10 для определения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Они также установили статус заболевания на исходном уровне для диабета, распространенного или перенесенного рака, психических расстройств и расстройств нервной системы.Наконец, они использовали модель пропорциональных рисков Кокса для изучения связи между SRI и смертностью от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Они также использовали модели временных рисков, изображающие изменяющиеся во времени отношения рисков (HR) для взаимодействия между SRI и временем, объединенными в трехмесячные интервалы.Большинство респондентов были пожилыми, женщинами и с меньшей вероятностью жили в социально-экономически неблагополучных районах. Средний возраст участников исследования составил 62 года, 56% — женщины, а их средний SRI — 60 лет.После учета всех искажающих факторов авторы отметили нелинейную зависимость между регулярностью сна и риском смертности среди 88 975 участников исследования, за которыми наблюдали в среднем 7,1 года в моделях времени до события.Показатели смертности были самыми высокими у людей с наиболее нерегулярным режимом сна и снижались почти линейно по мере того, как регулярность сна достигала среднего уровня, после чего это снижение начинало выходить на плато.Многие предыдущие исследования показали, что мутации в генах циркадных часов влияют на многие физиологические процессы, включая функцию эндотелия и гомеостаз глюкозы. Таким образом, стресс циркадной системы может проявляться в виде сердечно-сосудистых заболеваний.Точно так же циркадные часы имеют решающее значение для событий клеточного деления. Таким образом, малейшие изменения в работе часов могут спровоцировать аберрантную пролиферацию клеток или повреждение ДНК, проявляющееся в виде рака. Циркадной системе сложно мириться с нерегулярным временем сна, что обычно проявляется в неблагоприятных последствиях для здоровья.Кроме того, результаты исследования показали, что SRI включает информацию о риске смертности за пределами того, что предлагается показателями стандартного отклонения начала и продолжительности сна.Показатели риска для разных уровней SRI варьировались в течение периода наблюдения для рака и смертности от всех причин, но не для смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.Данные исследования показали связь между нерегулярностью сна и более высоким риском смертности, где важны продолжительность сна, его фрагментация, качество и продолжительность. Примечательно, что Американская кардиологическая ассоциация также включила продолжительность сна в число восьми рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в 2022 году.С ростом доступности носимых устройств для отслеживания сна точное измерение регулярности сна потенциально может иметь общественное и клиническое применение. Однако наиболее важным было бы определение ключевых факторов, определяющих нерегулярный сон, которые влияют на циркадные ритмы и общее состояние здоровья.

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