Диетолог Соломатина назвала самый опасный алкогольный напиток

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый опасный для здоровья человека алкогольный напиток.По словам эксперта, самое негативное действие на организм оказывает абсент. Из-за большого количества спирта и полыни в его составе, такой напиток практически мгновенно разрушает печень и почки.Абсент сразу же разрушает печень, почки. То есть все выводящие обезвреживающие системы. Потому что из-за токсичных веществ печень не справляется.Также диетолог добавила, что из-за токсичных веществ абсент способен привести человека к помешательству и психозам.

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