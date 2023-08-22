Нутрициолог Строков: вот почему вы должны есть помидоры каждый день

Всем известно, что помидоры полезны. Но что произойдет, если вы будете есть их каждый день? Мы расскажем о пользе помидоров для здоровья и о том, когда нужно быть осторожным.Желтые, красные или зеленые помидоры являются одними из самых популярных овощей в мире. Но является ли помидор вообще овощем? По пищевому определению это так, по ботанической классификации, однако, это разновидность фруктов.Помидор это овощ?Таким образом, помидоры попадают в третью категорию, а именно, в так называемую разновидность фруктовых овощей. Это означает, что, хотя помидоры считаются овощами, они также имеют характеристики сортов фруктов.Независимо от того, к какому роду относятся помидоры, они полны полезных ингредиентов и могут изменить ваше здоровье в долгосрочной перспективе.Действительно ли томаты стареют медленнее?"Помидоры — настоящий источник витамина С. Если вы будете есть их регулярно, ваша кожа, среди прочего, улучшится. Кроме того, в томате есть ликопин — именно он придает ему преимущественно ярко-красный цвет. Ликопин также повышает естественную защиту кожи от ультрафиолета", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Конечно, не стоит выходить на солнце без солнцезащитного крема, но помидор, по крайней мере, замедляет старение кожи и появление морщин.Задержка воды?Помидоры — хороший продукт для похудения. В них всего 21 калория на 100 грамм. Помидоры также содержат много калия. Это делает их особенно дезинтоксикационными. И они помогают уменьшить задержку воды в организме."Это настоящее благо для почек, так как они легче перерабатывают избыток мочевой кислоты. Большое количество минералов и витаминов ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунную систему".Помидоры укрепляют мышцыЯпонское исследование показало, что употребление помидоров может замедлить возрастную потерю мышечной массы. Исследователи изучили силу хвата рук 259 взрослых японских мужчин и женщин в течение трех лет.Результат: хват оставался стабильным у участников, которые регулярно употребляли помидоры.Меньший риск рака от помидоров?Некоторые мета-исследования предполагают, что ликопин в томатах может снизить риск развития рака простаты и молочной железы."В мета-исследовании ученые сравнили 17 различных исследовательских подходов, изучающих влияние ликпоина на риск развития рака предстательной железы. Результат показывает, что повышенный уровень ликопина в крови может фактически снизить риск рака предстательной железы".В другом исследовании изучались женщины с повышенным риском развития рака. Они ели много помидоров — и это привело к тому, что в их организме образовалось вещество адипонектин.Однако, как именно связан эффект между помидорами и раком молочной железы, еще предстоит изучить или доказать в дальнейших исследованиях.

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