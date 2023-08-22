Профессор Бокерия порекомендовала 10 фруктов и овощей, которые прокачают иммунитет

Близится осень — пора дождей, холода и простуд. Чтобы не болеть и чувствовать себя отлично, нужно укреплять иммунитет. И помочь в этом могут сезонные фрукты и овощи.Чтобы иммунитет был сильным и защищал организм от различных болезней, нужно соблюдать простые, но важные правила: стараться высыпаться, заниматься спортом, полноценно отдыхать, вкусно и разнообразно питаться.Что касается последнего, то здесь стоит обратить внимание на сезонные фрукты и овощи. Август — тот самый месяц, когда мы собираем урожай, на столах (да и в магазинах) появляется много всего полезного и вкусного.По словам профессора Ольги Бокерии, особое внимание стоит обратить на следующие фрукты и овощи.ЦитрусовыеЦитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы, считаются отличными источниками витамина С.«Один апельсин содержит около 138% ежедневной рекомендуемой нормы этого витамина. Не отстает и грейпфрут: в нем 128%», — говорит кардиолог.Также апельсины содержат много витаминов группы B. Они укрепляют иммунитет и улучшают работу сосудов. Кожура апельсина — кладезь витаминов красоты, каротиноидов — это растительная форма витамина А. Они влияют на качество кожи и улучшают зрение.ПомидорыМы привыкли относить помидоры к овощам, но если спросить ботаника, то он скажет обратное! Согласно науке, помидор — это фрукт, но из-за его вкусовых особенностей и способа выращивания его принято величать овощем. Такой вот необычный факт.«Помидоры богаты витамином С, в них также много бета-каротина. Один средний плод содержит около 20% рекомендуемого в день потребления витамина А (в виде бета-каротина) и 28% рекомендуемого витамина С», — говорит Ольга Бокерия.Болгарский перецСладкий перец содержит натуральный цветной пигмент под названием кверцетин. Он входит в группу флавоноидов и действует как мощный антиоксидант, обладающий противовоспалительными и противораковыми свойствами, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме того, в этом овоще содержится в три раза больше витамина С, чем в тех же самых апельсинах! В одном плоде — 325% рекомендованной суточной нормы, плюс ко всему он богат витамином А (67% суточной нормы).Кививитаминов;каротиноидов;полифенолов;пищевых волокон.Они благотворно влияют на иммунную систему. Исследования также показывают, что киви могут снизить частоту и тяжесть инфекций верхних дыхательных путей.Плод также богат фолиевой кислотой и витаминами группы В, которые также приносят пользу иммунитету.ПапайяЭтот фрукт не растет в России, однако сейчас сезон папайи, ее привозят и продают в магазинах. Обязательно купите, если никогда не пробовали. Папайя — это кладезь витаминов А, В, С, кроме того, в ней много калия, железа, магния, кальция, цинка. В плодах содержится папаин — вещество, схожее с желудочным секретом человека, помогающее расщеплять жиры и белки.БрокколиКапуста брокколи богата бета-каротином и витамином С, она также содержит много пищевых волокон, которые помогают пищеварению.«Важно отметить, что витамина С может стать меньше из-за длительного воздействия тепла или влаги, поэтому важно правильно готовить брокколи. Например, измельчение овоща на мелкие кусочки перед приготовлением помогает сохранить уровень сульфорафана — фитохимического вещества, которое защищает нас от рака», — говорит врач.Кроме того, брокколи содержит много фолиевой кислоты, которая хороша для нервной системы и необходима в процессе кроветворения.БататСладкий картофель богат бета-каротином: один средний плод содержит целых 438% рекомендуемой суточной нормы.В фиолетовом сорте сладкого картофеля есть антоциан-флавиноид, защищающий от рака и помогающий снизить хроническое воспаление.КартофельНесмотря на отсутствие в нем бета-каротина, одна средняя картофелина содержит около 25% суточной потребности витамина С, витамина В6 и калия. В меньших количествах в овоще содержится магний, фолиевая кислота, железо, цинк (очень нужный иммунной системе) и другие микроэлементы.«Помните только, что хоть печеный картофель считается более полезным вариантом, при его приготовлении при высоких температурах в нем формируется акриламид. Это химическое вещество, которое оказывает токсическое воздействие на различные системы организма, а в долгосрочной перспективе может привести к репродуктивным проблемам и повреждению нервных волокон», — говорит Ольга Бокерия.ШпинатВ этой листовой зелени также много витаминов и бета-каротина. Например, одна чашка сырого шпината содержит 377% рекомендуемой суточной нормы витамина А и 29% ежедневной потребности в витамине С.Шпинат также содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и снижают окислительный стресс.СвеклаСвекла — уникальный продукт. Она содержит:витамин С; ,фолиевую кислоту;магний;калий;железо.Она также увеличивает содержание оксида азота в стенке сосуда, что позволяет держать сосуд в расслабленном состоянии, нормализуя артериальное давление и уменьшая воспалительные процессы, в том числе атеросклероз.«Полезно не только свеклу есть, но и пить ее сок. Но если свежий сок вам не нравится, свеклу можно варить и запекать. Есть также порошок из свеклы, который вы можете добавлять в смузи, каши, супы и соки», — подытожила врач.

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