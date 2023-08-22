Доктор Малышева: ощущением холода в ногах проявляется анемия и другие болезни

По словам Елены Малышевой, люди с анемией жалуются на холод в ногах даже летом.Доктор медицинских наук Елена Малышева посоветовала россиянам не оставлять без внимания такую особенность как холодные и мерзнущие даже в теплую погоду ноги. Медик констатировала, что таким образом могут проявляться разные патологии: в частности, ощущение холода в ногах может указывать на анемию.При анемии кровь характеризуется дефицитом красных клеток эритроцитов, от которых зависит транспортировка кислорода в органы и ткани. Ощущение холода в ногах является одним из показателей нехватки кислорода в тканях, поэтому когда оно возникает, следует поговорить с терапевтом о проверке на анемию.Коллега Малышевой, кардиолог Герман Гандельман предупредил, что чувство холода в конечностях бывает также свойственно атеросклерозу. В его случае в артериях формируются мешающие нормальному кровотоку бляшки, и это ведет к нехватке энергии, нужной для согревания рук и ног.Помимо того, ощущение холода в ногах и руках может указывать на гипотиреоз – заболевание щитовидной железы, при котором вырабатывается недостаточно ее гормонов. Именно щитовидка ответственна за осуществление процессов терморегуляции в организме. При гипотиреозе функция железы снижается, и эти процессы нарушаются. Проверить состояние щитовидной железы можно с помощью анализа крови.

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