Сомнолог развеял популярный миф о бессоннице

Врач-сомнолог, эксперт Европейского общества исследования сна Александр Мельников разоблачил популярный миф о бессоннице.

Он рекомендовал не считать овец, чтобы уснуть – оказалось, это не помогает организму расслабиться.

«Не надо вообще совершать какие-либо действия, которые требуют сосредоточенности. Необходима полная релаксация», – заявил эксперт.

По словам Мельникова, следует ложиться и вставать в одно и то же время, использовать постель только для сна и секса. Кроме того, не следует держать рядом с кроватью часы и пользоваться гаджетами перед сном. Если вышеперечисленные рекомендации не помогают, то следует обратиться к специалисту, сообщает «Правмир».

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