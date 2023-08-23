Найден еще один фактор развития закупорки сосудов

Ученые Самарского государственного медицинского университета Минздрава России в коллаборации с инженерами Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева доказали, что колебание давления в артериях при наличии аритмии в сосудах служит дополнительным фактором риска возникновения атеросклероза. Об этом рассказали в пресс-службе программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».Это удалось сделать с помощью двух запатентованных устройств для моделирования внутриартериального кровообращения и кровотока в области бифуркации магистральной артерии (месте разделения артерии на две другие). Эти устройства помогли медикам изучить гемодинамику артериальных сосудов при правильном сердечном ритме и аритмиях.Эксперименты с применением разработанных устройств продемонстрировали, что нарушение сердечного ритма является дополнительным фактором риска развития и прогрессирования атеросклероза магистральных артерий.«Ранее мы провели клиническую часть работы и получили определенные закономерности – шкалы прогнозирования и оптимальные алгоритмы ведения пациентов с аритмиями. Однако нам нужно было эти данные доказать, поэтому мы создали устройства. Теперь мы знаем, что колебание давления в артериях при наличии нарушения ритма в сосудах — это дополнительный фактор риска возникновения атеросклероза», – объяснила «Газете.Ru» автор проекта, директор международного научно-образовательного центра Кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольга Германова.

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