Люди, посещающие курсы обучения взрослых, имеют меньший риск развития деменции

Хорошо известно, что регулярная когнитивная деятельность, например, головоломки, судоку или некоторые видеоигры, в среднем и пожилом возрасте имеет тенденцию защищать от снижения когнитивных функций и деменции, такой как болезнь Альцгеймера. Но многие из нас регулярно посещают занятия для взрослых, например, изучая язык или новый навык. Связано ли такое образование взрослых с меньшим риском снижения когнитивных функций и деменции?Да, по мнению исследователей из Института развития, старения и рака Университета Тохоку в Сендае, Япония, которые впервые показали это в новом исследовании Frontiers in Aging Neuroscience*.«Здесь мы показываем, что люди, которые посещают курсы обучения взрослых, имеют меньший риск развития деменции пять лет спустя», — сказал доктор Хикару Такеучи, первый автор исследования. «Образование взрослых также связано с лучшим сохранением невербальных рассуждений с возрастом».Такеучи и его соавтор, доктор Рюта Кавасима, профессор того же института, проанализировали данные Британского биобанка, в котором хранится генетическая, медицинская и медицинская информация примерно от полумиллиона британских добровольцев, из которых для этого был проанализирован 282 421 участник. изучать. Они были зачислены в период с 2006 по 2010 год, когда им было от 40 до 69 лет. В среднем к моменту настоящего исследования за ними наблюдали в течение семи лет.На основании генотипа по 133 соответствующим однолокусным полиморфизмам (SNP) в ДНК участникам была присвоена индивидуальная прогностическая «оценка полигенного риска» деменции. Участники самостоятельно сообщали, посещали ли они какие-либо занятия по образованию для взрослых, не указывая их частоту, предмет или академический уровень.Авторы сосредоточили внимание на данных регистрационного визита и третьего оценочного визита, состоявшихся в период с 2014 по 2018 год. Во время этих визитов участникам предлагался ряд психологических и когнитивных тестов, например, на подвижный интеллект, зрительно-пространственную память и время реакции.За период исследования только у 1,1% участников выборки развилась деменция.Такеучи и Кавасима показали, что участники, принимавшие участие в обучении взрослых при зачислении, имели на 19% меньший риск развития деменции, чем участники, которые этого не делали. Это справедливо как для кавказцев, так и для представителей других национальностей.Важно отметить, что результаты были схожими, когда из исследования были исключены участники с диабетом, гиперлипидемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком или психическими заболеваниями. Это означает, что наблюдаемый более низкий риск не был обусловлен исключительно тем, что участники с начинающейся деменцией не могли продолжить обучение взрослых из-за симптомов этих известных сопутствующих заболеваний.Результаты также показали, что участники, принимавшие участие в занятиях по обучению взрослых, сохраняли подвижный интеллект и невербальное мышление лучше, чем их сверстники, которые этого не делали. Однако образование взрослых не повлияло на сохранение зрительно-пространственной памяти или времени реакции.Необходимы рандомизированные клинические исследования«Одна из возможностей заключается в том, что занятия интеллектуальной деятельностью оказывают положительное воздействие на нервную систему, что, в свою очередь, может предотвратить деменцию. Но наше исследование представляет собой обсервационное лонгитудинальное исследование, поэтому, если существует прямая причинно-следственная связь между образованием взрослых и более низким риском деменции, она может быть в любом направлении», — сказал Кавасима.Такеучи предложил провести рандомизированное клиническое исследование, чтобы доказать наличие защитного эффекта образования взрослых.«Это может принять форму контролируемого исследования, в котором одной группе участников предлагается участвовать в уроках по обучению взрослых, а другой — участвовать в контрольном вмешательстве с эквивалентным социальным взаимодействием, но без образования», — сказал Такеучи.

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