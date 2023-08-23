Сидячий образ жизни у детей связан с повреждением сердца в молодом возрасте

Согласно исследованию, представленному на Конгрессе ESC 2023 г., часы бездействия в детстве могут подготовить почву для сердечных приступов и инсультов в более позднем возрасте. Исследование показало, что сидячий образ жизни, накопленный с детства до юности, был связаны с повреждением сердца – даже у людей с нормальным весом и кровяным давлением.«Все эти часы экранного времени у молодых людей приводят к утяжелению сердца, что, как мы знаем из исследований на взрослых, повышает вероятность сердечного приступа и инсульта», — сказал автор исследования доктор Эндрю Агбае из Университета Восточной Финляндии, Куопио, Финляндия. «Детям и подросткам необходимо больше двигаться, чтобы защитить свое здоровье в долгосрочной перспективе».Это было первое исследование, изучавшее кумулятивный эффект малоподвижного времени, проведенного с помощью умных часов, у молодых людей и повреждение сердца в более позднем возрасте. Оно проводилось в рамках исследования «Дети 90-х», которое началось в 1990–1991 годах и представляет собой одну из крупнейших в мире когорт, измеряющих образ жизни с рождения.В 11 лет дети носили умные часы с трекером активности в течение семи дней. Это повторилось в 15 лет и снова в 24 года. Вес левого желудочка сердца оценивали с помощью эхокардиографии (разновидность ультразвукового сканирования) в возрасте 17 и 24 лет и выражали в граммах относительно роста (г/м 2,7). Исследователи проанализировали связь между малоподвижным образом жизни в возрасте от 11 до 24 лет и показателями сердечного ритма в возрасте от 17 до 24 лет после поправки на факторы, которые могли повлиять на взаимосвязь, включая возраст, пол, артериальное давление, жировые отложения, курение, физическую активность и социоэкономический статус.В исследовании приняли участие 766 детей, из них 55% девочек и 45% мальчиков. В 11 лет дети вели сидячий образ жизни в среднем 362 минуты в день, увеличиваясь до 474 минут в день в подростковом возрасте (15 лет) и 531 минута в день в молодом возрасте (24 года). Это означает, что время сидячего образа жизни увеличилось в среднем на 169 минут (2,8 часа) в день в период между детством и юношеством.Каждое увеличение продолжительности сидячего образа жизни на одну минуту в возрасте от 11 до 24 лет было связано с увеличением массы левого желудочка на 0,004 г/м 2,7 в возрасте от 17 до 24 лет. При умножении на 169 минут дополнительного бездействия это соответствует ежедневному увеличению на 0,7 г/м 2,7 – что эквивалентно увеличению массы левого желудочка на 3 грамма между измерениями эхокардиографии при среднем приросте роста. Предыдущее исследование на взрослых показало, что аналогичное увеличение массы левого желудочка (1 г/м 2,7) в течение семилетнего периода было связано с двукратным увеличением риска сердечных заболеваний, инсульта и смерти.Доктор Агбадже сказал: «Дети вели сидячий образ жизни более шести часов в день, и к тому времени, когда они достигли юношеского возраста, это число увеличилось почти на три часа в день. Наше исследование показывает, что накопление времени бездействия связано с повреждением сердца независимо от массы тела и артериального давления. Родители должны поощрять детей и подростков больше двигаться, выводя их на прогулки и ограничивая время, проводимое в социальных сетях и видеоиграх. Как однажды сказал Мартин Лютер Кинг-младший: «Если вы не можете летать, бегите». Если не можешь бежать, иди. Если не можешь идти, ползи. Но во что бы то ни стало продолжайте двигаться».

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