5 упражнений для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы
Если вы будете правильно выполнять упражнения, то вскоре забудете о проблемах с щитовидной железой.
Упражнения при проблемах щитовидной железы
Упражнение 1
Для выполнения нужно:
встать, расставить ноги на 60 см друг от друга, руки опустить и смотреть вперед;
не спеша вдохнуть, поднять руки, держать их параллельно друг другу и сделать несколько круговых движений, чтобы при подъеме вдох завершался;
выдыхая наклонить корпус и опустить руки, чтобы при касании пальцев (по возможности ладоней) пола выдох завершался;
задержаться на 6-8 секунд, расслабив только верхнюю часть корпуса;
руками коснуться ног и плавно вернуться к исходной позиции, ведя руки снизу вверх по ногам и не спеша вдыхая.
Спустя 5 секунд следует повторить все заново. За день необходимо выполнить это упражнение 4 раза.
Упражнение 2 «Березка»
Выполняется лежа на спине:
на выдохе опираясь ладонями о пол, поднять вертикально ноги;
немного приподнять корпус, поддерживая бедра руками, опираясь на локти, плечи и шею;
тянуть ноги максимально вверх, упираясь подбородком в грудь;
дышать спокойно через нос, сосредоточиться на состоянии щитовидной железы и продержаться 10 секунд (в дальнейшем можно увеличить продолжительность до 20 секунд).
В день достаточно тренироваться 1 раз.
Упражнение 3
Это упражнение также выполняется лежа на спине:
вытянуть руки вдоль тела, направив ладони вниз;
не спеша вдыхая поднять ноги и голову, чтобы она не находилась строго в горизонтальном положении (при необходимости бедра можно поддерживать руками);
продержаться 20 секунд или дольше, но чтобы не возникало никакого дискомфорта;
дышать спокойно животом.
Достаточно выполнять такую тренировку 1-2 раза в день.
Упражнение 4
Лежа на животе необходимо:
руки расположить вдоль тела, щуками коснуться пола;
ноги сомкнуть и дышать спокойно;
согнуть ноги и прижать их к бедрам;
охватить руками соответствующие лодыжки (правой – правую, левой – левую), если возникнуть сложности, достаточно охватить руками пальцы ног;
прижаться подбородком к полу и согнуть лодыжки – это исходная позиция;
не спеша вдохнуть и на завершении вдоха поднять, выпрямить голову, плавно оттягивая ноги назад, чтобы хорошо раскрылась грудная клетка, приподнялась шея и голова;
смотреть в полоток 6-8 секунд, пока будет возможность задерживать дыхание;
выдыхая опустить грудь, голову, лодыжки и руки на пол;
расслабиться и отдохнуть 6-8 секунд;
повторить все заново.
За день можно тренироваться 3-4 раза.
Упражнение 5
Лежа на животе нужно:
руки расположить вдоль тела;
на вдохе оттолкнуться от пола руками и отклонить голову назад;
задержаться на 5-10 секунд;
не спеша выдохнуть и вернуться в исходную позицию.
Повторить за день 2-3 раза.
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