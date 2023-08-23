Врач Бинатова: сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз

Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова: очень важно обращать внимание на симптомы нарушений в функционировании щитовидной железы, так как они подрывают здоровье.Врач Бинатова сообщила в интервью, что основными патологиями щитовидной железы являются гипотиреоз и гипертиреоз.«Гипотиреоз характеризуется снижением ее функции, а гипертиреоз (тиреотоксикоз) – когда, напротив, активность железы повышается», - поделилась эндокринолог с «Известиями».Эльвина Бинатова отметила, что сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз. Также врач назвала другие симптомы этого состояния:апатия;холодные конечности из-за нарушенного кровообращения;ломкость волос, их обильное выпадение;склонность к отекам;низкий пульс:проблемы с памятью;осипший голос.Что касается гипертиреоза, врач проинформировала: в его случае часто наблюдаются повышенные показатели систолического (верхнего) артериального давления и нормальные, ибо даже низкие показатели диастолического давления.Другие признаки гипертиреоза:повышенная раздражительность и перепады настроения;плаксивость:вспышки злости, агрессии;тремор;проблемы со сном;суетливость;потливость;непроизвольное похудение;повышенный аппетит при отсутствии лишнего веса;плохое самочувствие в жаркую погоду;частый пульс в состоянии покоя.

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