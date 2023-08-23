Врач Бинатова: сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз
Врач Бинатова сообщила в интервью, что основными патологиями щитовидной железы являются гипотиреоз и гипертиреоз.
«Гипотиреоз характеризуется снижением ее функции, а гипертиреоз (тиреотоксикоз) – когда, напротив, активность железы повышается», - поделилась эндокринолог с «Известиями».
Эльвина Бинатова отметила, что сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз. Также врач назвала другие симптомы этого состояния:
апатия;
холодные конечности из-за нарушенного кровообращения;
ломкость волос, их обильное выпадение;
склонность к отекам;
низкий пульс:
проблемы с памятью;
осипший голос.
Что касается гипертиреоза, врач проинформировала: в его случае часто наблюдаются повышенные показатели систолического (верхнего) артериального давления и нормальные, ибо даже низкие показатели диастолического давления.
Другие признаки гипертиреоза:
повышенная раздражительность и перепады настроения;
плаксивость:
вспышки злости, агрессии;
тремор;
проблемы со сном;
суетливость;
потливость;
непроизвольное похудение;
повышенный аппетит при отсутствии лишнего веса;
плохое самочувствие в жаркую погоду;
частый пульс в состоянии покоя.
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