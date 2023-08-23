Прерывистое голодание улучшило симптомы болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что прерывистое голодание может улучшить симптомы болезни Альцгеймера. Исследование показало, что у мышей, которых кормили ограниченной по времени диетой, улучшалась память и снижалось количество патологических скоплений белка.При болезни Альцгеймера зачастую у пациентов наблюдается нарушение циркадного ритма организма, который регулирует многие физиологические процессы. Около 80 больных сталкиваются с вызванными этой проблемой симптомами, включая трудности со сном и ухудшение когнитивных функций по ночам. Ранее специалисты предполагали, что циркадные нарушения происходят в результате нейродегенерации. Однако на деле возможно, что все наоборот — циркадные нарушения могут быть одной из основных причин Альцгеймера.В ходе эксперимента авторы задались целью ускорить циркадные ритмы на мышах с моделью болезни Альцгеймера. Для этого они кормили мышей по графику, ограниченному по времени: им позволяли есть только в течение шестичасового окна каждый день. Для людей это было бы аналогично примерно 14 часам голодания каждый день. Также изучалась контрольная группа животных, которым разрешалось есть в любое время суток.Оказалось, что мыши из группы прерывистого голодания имели лучшую память, были менее гиперактивны ночью, придерживались более регулярного графика сна и испытывали меньше его нарушений. Кроме того, животные показали более высокие результаты в когнитивных способностях.Причем улучшения поведенческой симптоматики отслеживались и на молекулярном уровне. У подопытных были выявлены несколько генов, связанных с болезнью Альцгеймера, которые экспрессировались по-разному. Режим питания также помог уменьшить количество бета-амилоидных бляшек в мозге, ассоциированных с деменцией.В будущем ученые планируют провести клинические испытания. Если выводы подтвердятся, то может появиться новый подход лечения нейродегенеративного заболевания, основанный на изменении образа жизни, а не на лекарственных препаратах.

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