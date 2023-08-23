Нутрициолог Строков: 5 вещей, которые я бы никогда не сделал со своим питанием

Врач-нутрициолог поделился своими золотыми правилами: от употребления здоровых углеводов до ограничения употребления обработанного мяса.Среди бесчисленных модных диет и продуктовых полок, постоянно заполненных новыми продуктами, может быть сложно ориентироваться в мире здорового питания.Врач раскрыл пять диетических вещей, которые она никогда бы не стала делать как диетолог, чтобы внести некоторую ясность.1. Я никогда не перестану есть углеводыХотя крахмалы, сахара и клетчатка имеют плохую репутацию, они могут предложить дозу витаминов минералов и энергии, жизненно важных для вашего организма.«Рекомендуется, чтобы 50 процентов нашего потребления энергии приходилось на углеводы, однако в последние годы низкоуглеводные диеты становятся все более популярными. Низкоуглеводные диеты обычно связаны с повышенным потреблением жиров и насыщенных жиров, что может оказать негативное влияние на здоровье вашего сердца», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Вместо того, чтобы вообще отказываться от этой жизненно важной группы продуктов, эксперт рекомендовал отдать предпочтение цельнозерновым продуктам, включая макароны из цельнозерновой муки, цельнозерновой хлеб, коричневый рис и киноа.2. Я никогда не ем обработанное мясо чаще одного раза в неделюОт бекона до колбас, от ветчины до салями — мясные полуфабрикаты являются любым продуктом питания многих. Однако мясное ассорти, приготовленное путем засолки, копчения, засолки или добавления химических консервантов, не обладает наилучшей питательной ценностью.На самом деле, популярные варианты питания могут означать плохие новости для вашего риска возникновения различных серьезных проблем со здоровьем.«Потребление слишком большого количества обработанного мяса связано с высоким кровяным давлением, болезнями сердца и раком».Тем не менее, вам не нужно полностью отказываться от мясного ассорти, если вы ограничиваете его небольшой порцией один раз в неделю, посоветовал эксперт.3. Я бы никогда не стал придерживаться модной диетыОни обеспечивают быстрые и эффективные результаты, модные диеты постоянно приходят и уходят. Однако кратковременные тенденции в питании не всегда подтверждаются клиническими исследованиями, что ставит под угрозу ваше питание, предупредил диетолог.«Часто модные диеты не обеспечивают достаточного количества питательных веществ, чтобы поддерживать здоровье в течение длительного периода времени. Причудливые диеты могут вызвать у вас чувство голода, и маловероятно, что вы будете долго придерживаться диетических ограничений. Также важно отметить, что причудливые диеты могут способствовать нездоровому образу мыслей о еде и еде».4. Я никогда не считал красное вино полезным для сердцаНекоторые исследования показывают, что красное вино может принести многообещающую пользу для здоровья сердца из-за высокого содержания антиоксидантов, однако эксперт предупредил, что в конце концов этот напиток по-прежнему остается просто алкоголем.«Алкоголь может повысить кровяное давление и привести к увеличению веса. Хотя красное вино содержит антиоксиданты, во фруктахи овощах их гораздо больше».5. Я бы никогда не купил еду, не проверив внимательно этикеткуПросмотр информации о пищевой ценности на упаковках продуктов питания и напитков может помочь вам сделать более здоровый выбор."При чтении этикеток с информацией о питании следует учитывать важный момент: рекомендуемый размер порции может быть меньше, чем вы ожидаете".

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