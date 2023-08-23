Приседать, потеть и еще 4 неожиданных лайфхака эндокринолога для молодости кожи

Некоторые простые привычки работают эффективнее самых дорогих уходовых средств. Главное — не забывать про их важность, говорит эндокринолог Диляра Лебедева.С возрастом наша кожа становится суше, теряет свою плотность и естественное сияние. Ничего необычного в этом нет, это нормальный физиологический процесс, все органы рано или поздно начинают стареть.Однако продлить молодость кожи можно. Конечно, можно при первых признаках старения побежать к косметологам, сделать миллион уколов красоты или скупить дорогостоящие кремы. И это даже поможет. Но лишь на время.«Я же предлагаю пойти другим путем, чтобы обеспечить себе длительное сохранение молодости и здоровья. А именно — заглянуть внутрь своего организма. Если вы действительно хотите иметь красивую кожу и тело, придется поменять некоторые привычки», — говорит эндокринолог.Меняем пищевые привычкиВо-первых, вы точно будете знать, что находится в вашей тарелке, если приготовите еду сами. Бесспорно, бывают ситуации, когда хочется поесть в ресторане или купить готовое блюдо в супермаркете. Но это должно быть исключением, а не правилом. Согласитесь, гарантированно качественные ингредиенты вы можете обеспечить себе только сами.«Во-вторых, привыкайте тщательно пережевывать пищу. Так твердые кусочки попадут в ваш желудок уже переработанными, ЖКТ будет легче переварить еду, а патогенные бактерии не получат ресурс для размножения. Так вы сэкономите кислоту, желчь и ферменты, а еще избежите интоксикации», — говорит врач.Провоцируем потоотделениеТоксины выходят из организма вместе с потом через кожу. Поэтому пользуемся естественной системой очистки и потеем!Тут подойдет все, что душе угодно:спорт;баня, сауна;работа на дачном участке;секс.ПриседаемЧто может быть проще? Лимфа двигается по организму путем сокращения мышц снизу вверх. Поэтому активно приседаем. Так и кожа будет красивой, и тело.Только приседать надо правильно, чтобы не навредить коленям и суставам.Поставьте ноги на ширину плеч, выпрямите спину.Руки держите перед собой либо на поясе.Распределите вес по всей поверхности стопы, опора должна быть на пятки, а не на носки.Следите за коленями! Это крайне важно. Угол изгиба должен быть 90 градусов. Представьте, что перед вами стена, поэтому коленные чашечки не могут выходить за стопы.Когда приседаете, старайтесь тазом тянуться назад — так вы почувствуете натяжение в ягодицах.Дышите! Присед — резкий выдох ртом, поднимание наверх — глубокий вдох носом.Делайте упражнение 45 секунд, потом отдохните. Начинайте с 3-4 подходов, постепенно увеличивая нагрузку.Полноценно спим«Организм восстанавливается во сне. Лучше всего спать с 21 до 00 часов. В это время расслабляются сфинктеры желчевыводящих путей, оптимизируется работа печени», — говорит эндокринолог.Безусловно, мало кто может себе позволить такую роскошь — ложиться спать в 9 часов вечера. Но чтобы хорошо выглядеть и не страдать от недосыпа, нужно обязательно соблюдать режим дня. Приучите себя ложиться и вставать в одно и то же время. Если же не получается уснуть из-за стресса или бессонницы, то вам может помочь одно простое упражнение.Пьем больше водыЕсли выпить теплую воду за 15-20 минут до еды, происходит стимуляция оттока желчи. Вообще пить простую воду — это полезно. Так вы будете меньше съедать, метаболизм ускорится, а внешний вид значительно улучшится.Как приучить себя регулярно пить воду? Эндокринолог Зухра Павлова поделилась 5 простыми способами.Выбираем круг общенияТоксичность — это не только про патогенные бактерии.«Общение с теми, кто несет стресс и негатив, тоже отражается на здоровье и красоте. Если совсем избавиться от общения с токсичными людьми не получается, то хотя бы сведите контакты к минимуму», — советуют врач.Даже если среди ваших родственников есть токсичные люди, то терпеть подобное отношение точно не стоит. Принять решение о прекращении всех контактов с родным человеком бывает очень тяжело. Но в некоторых случаях другого выхода просто нет, и вы даже не обязаны объяснять, почему все сложилось именно так.

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