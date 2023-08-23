Врач предупредил об осенней активности клещей

В сентябре-октябре следует ожидать роста активности клещей и увеличения числа укушенных. Об этом рассказал главный врач «Инвитро-Сибирь», кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.Он отметил, что в августе активность клещей по сравнению с весной и началом лета несколько снижается, поскольку часть из них к этому времени успевает «насытиться». Однако процент инфицированности членистоногих возбудителями инфекций не уменьшается, а уровень риска заражения остается прежним. В частности, для боррелиоза это от 20% и выше.Андрей Поздняков отметил, что осенью клещи активизируются, так как перед зимой стараются «запастись» кровью. Основное условие для их активности - среднесуточная температура не ниже +6 градусов.«Для профилактики укуса клеща, так же, как и в другие времена года, следует использовать защищающую одежду, по возможности избегать мест концентрации клещей, использовать репелленты и другие защитные средства», - напомнил врач.«Исследовать клеща по-прежнему важно и нужно. Меньшая вероятность укуса не подразумевает меньшую заразность клеща. Если уж клещ укусил, то риск заразиться такой же, как и в весенний период. Соответственно, возможность назначить экстренную профилактику инфекции будет основываться на анализе клеща, с результатом в сроки до трех суток от момента укуса», — подытожил Поздняков.В Пензенской области с начала сезона по состоянию на 17 августа медицинские учреждения области обратились 1 293 пострадавших от нападения клещей. Лабораторно исследованы 1 143 кровососа, снятых с людей. В 255 из них обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза (22,3%).

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