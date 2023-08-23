Полный гайд по витамину D: почему биодобавки не работают и какую роль в этом играют гены

Ему приписывают эффекты, аналогичные гормональным, его не хватает почти 80% людей, в повседневной пище его немного, но вполне можно получить в солнечный день. Речь о витамине D.Витамин D — важнейшее вещество, из-за нехватки которого у человека могут развиться опасные хронические болезни. Чтобы получать его, нужно бывать на солнце, разнообразно питаться, а иногда — принимать биодобавки. Однако каждому пятому жителю России таких мер недостаточно.О том, почему, несмотря на все усилия, развивается дефицит и как следить за уровнем витамина правильно, рассказала врач-генетик Ирина Колесникова, эксперт лаборатории «Гемотест».Зачем организму витамин DМногие знают, что витамин D и кальций отвечают за крепость костей. Если витамина не хватает, повышается риск остеопороза у взрослых и рахита у детей, может развиться слабость в мышцах и боль в спине. Но роль витамина D этим не ограничена. Он влияет на обновление клеток, проводимость нервных волокон, процессы воспаления и репродуктивное здоровье.Ученые нашли связь между дефицитом этого вещества и риском развития диабета второго типа, гипертонии, инфаркта, псориаза, ожирения, аллергических реакций и даже эпилепсии. В научных кругах обсуждают профилактику онкологических заболеваний с помощью витамина D.Он также влияет на психологическое состояние. Например, известно, что дефицит может приводить к депрессии. Есть исследования, доказывающие, что многие люди, склонные к суициду, страдают от нехватки витамина D.Откуда берется витамин DОн вырабатывается в организме, когда человек находится на солнце, или поступает с пищей. Но, несмотря на разные пути, 43–63% россиян страдают от его дефицита. Это объясняется низкой активностью солнца в течение года и недостаточностью рациона. Людям с дефицитом для поддержания здоровья нужно корректировать уровень витамина D с помощью специальных препаратов, которые назначит врач.«Иногда организм плохо воспринимает витамин D, то есть просто не может его усвоить, поэтому правильного питания и приема профилактических доз будет недостаточно, чтобы восстановить дефицит и избежать развития болезней. В таком случае врачи говорят о наследственных (генетических) особенностях, которые требуют индивидуального подхода», — поясняет генетик Ирина Колесникова.В отдельных случаях причиной нарушения всасывания витамина D могут быть заболевания желчного пузыря и кишечника, проблемы микрофлоры или ожирение.Как гены связаны с витамином DВитамину D для работы нужно попасть внутрь клетки. Сделать это он может только с помощью специфических рецепторов, расположенных на клеточной оболочке. Количество и эффективность рецепторов определяет ген под названием vitamin D receptor (VDR). Если ген VDR не совсем верно «запрограммировал» рецепторы, доступ витамина D в клетку будет органичен или нарушен. Такое состояние врачи называют резистентностью, или низкой чувствительностью, к витамину D.«Мы делаем специальный генетический анализ, который позволяет проверить индивидуальную чувствительность клеток человека к витамину D. При этом у каждого пятого пациента выявляется врожденная резистентность. Это значит, что у большого количества людей развивается дефицит, даже если они разнообразно питаются и принимают биодобавки», — рассказывает генетик.Как следить за уровнем витамина DСтоит помнить, что принимать витамин D наугад опасно. Избыток этого активного вещества наносит не меньший вред, чем его недостаток. Например, может привести к сбою в работе сердца или почек из-за усвоения лишнего кальция.Уровень витамина можно регулярно контролировать с помощью анализа крови. В зависимости от результатов, а также от возраста, региона проживания и особенностей здоровья врач порекомендует профилактическую или лечебную дозу витамина D, даст советы по нормализации питания.Также можно сделать генетический тест, чтобы с его помощью точно определить индивидуальную потребность в витамине. Поскольку гены даются человеку при рождении и никогда не меняются, то генетический анализ можно выполнить один раз и использовать его результаты всю жизнь.Профилактика нехватки витамина DПрофилактике дефицита витамина D способствуют солнечные ванны. Но в некоторых регионах мало солнечных дней. Также не стоит забывать, что интенсивное воздействие солнца на кожу может стать причиной преждевременного старения или рака. Это значит, что с 10 до 15 часов стоит использовать солнцезащитные кремы и лосьоны.Продуктов, в которых содержится природный витамин D, не так много. Это печень трески, тунец и лосось, говяжья печень, яичный желток, сыр и некоторые грибы — лисички, белые, сморчки. Иногда производители добавляют витамин D в детские каши, сухие завтраки, соки и молочные продукты.

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