Офтальмолог Игнатчик рассказала, почему лопаются сосуды глаза

Офтальмолог Анастасия Игнатчик рассказала, почему чаще всего лопаются сосуды глаза.По словам врача, чаще всего это происходит из-за резкого скачка артериального давления."Сосуды не выдерживают и лопаются, например, из-за атеросклеротических изменений — повышенного холестерина, не выдерживая нагрузки", — сказала медик.Среди основных причин, почему лопаются сосуды, также — травмы, удары или активные физические нагрузки с подъемом тяжестей и натуживанием.Как правило, это состояние проходит самостоятельно в течение семи дней, однако если оно случается впервые или повторяется, необходимо обратиться к врачу. Для первичной консультации нужно обратиться к офтальмологу, вторичной — к терапевту, чтобы исключить гипертонию и заболевания крови.

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