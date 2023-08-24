Этот симптом тяжелого поражения печени появляется во время чистки зубов

Жировая болезнь печени может разрушать орган уже несколько лет, но вы этого не замечаете. Однако есть тревожные звоночки, которые могут выдать эту коварную патологию.Жировая болезнь печени — состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме.Однако наша печень — трудолюбивый, но скромный орган. Она может долго не заявлять о том, что с ней далеко не все в порядке. У человека ничего не болит, он чувствует себя хорошо, продолжает заниматься привычными делами. Жировая болезнь печени в это время может прогрессировать, одна из самых опасных и последних стадий — цирроз.«Ущерб, причиненный циррозом печени, невозможно обратить вспять, и в конечном итоге он может стать настолько обширным, что орган перестанет функционировать. Это называется печеночной недостаточностью. Цирроз может привести к летальному исходу, если вовремя не заняться лечением или же не прибегнуть к трансплантации печени», — говорят медики.По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), вы можете понять, что с вашей печенью не все в порядке, во время чистки зубов. Этот симптом — кровоточивость десен.«Чрезмерное кровотечение возникает из-за нарушений в работе печени, поскольку при повреждении органа может замедлиться или прекратиться выработка белков, необходимых для свертывания крови», — поясняют эксперты.Особенно стоит насторожиться, если кровоточивость стала беспокоить слишком часто, но ваш стоматолог говорит, что с зубами и деснами все в порядке. Нередко этот симптом может сопровождаться внезапными носовыми кровотечениями или же появлением синяков на теле.Самыми ранними симптомами неалкогольной жировой болезни печени могут быть нетипичные признаки:слабость, повышенная утомляемость, нарушения сна;тяжесть, дискомфорт или боли в правом подреберье;головная боль, головокружение;боль за грудиной, одышка;метеоризм, тошнота, нарушения стула;выпадение волос;отеки лодыжек;лихорадка или приступы дрожи.В группе риска — люди с лишним весом и высоким уровнем холестерина, диабетики, пациенты с проблемами щитовидной железы, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пожилые, курящие, а также те, кто сидит на жестких диетах и принимает ряд лекарств (глюкокортикостероиды, НПВП, эстрогены, антибиотики).

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