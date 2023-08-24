Психиатр Поликарпов: ухудшение обоняния может возникать как ранний признак деменции

Психиатр Александр Поликарпов: проблемы с распознаванием запахов в пожилом возрасте могут возникать на ранней стадии слабоумия.Психиатр Поликарпов заявил в интервью о связи между качеством обоняния и здоровьем мозга. В интервью «КП» он заявил, что ухудшение обоняния может возникать как один из ранних признаков деменции. Врач сослался на результаты недавнего исследования, проведенного Чикагским университетом. Оно показало, что у людей, склонных к развитию болезни Альцгеймера ( наиболее часто встречающаяся разновидность деменции), обоняние в пожилом возрасте «работает» значительно хуже.«Оказалось, что у людей старше 69 лет, имеющих вариант гена, связанный с наибольшим риском болезни Альцгеймера, обоняние хуже в среднем на 37%», - уточнил Александр Поликарпов.По словам психиатра, при развитии деменции, которое может быть постепенным и медленным, в головном мозге происходит повреждение центров, ответственных за распознавание запахов. Такое повреждение вызывается накоплением в мозге токсичного для него белка бета-амилоида.

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