Когда пора перестать худеть: главные признаки нервной анорексии и булимии

Терапевт Рябков: смертность при нервной анорексии достигает 6% . По словам медика, это высокий показатель. Расстройство диагностируют, когда вес тела человека становится на 15% ниже нормального для его возраста. У больного возникает навязчивый страх располнеть. Существует похожее расстройство — булимия. Чем оно отличается от анорексии и как лечится — «Секрету фирмы» рассказал врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.Симптомы нервной анорексииКак рассказал Рябков, при нервной анорексии человек начинает избегать «жирной» и «вредной» еды. Обычно речь идёт даже о тех продуктах, которые можно есть худеющим людям.«Больными нервной анорексией руководит навязчивый страх располнеть. Они воспринимают самих себя как слишком толстых, из-за чего считают для себя допустимым лишь очень низкий вес», — пояснил врач.Нервная анорексия относится к эндокринным расстройствам. Она затрагивает ось гипоталамус — гипофиз — половые железы. У мужчин на фоне нервной анорексии пропадает половое влечение. У женщин расстройство проявляется аменореей — отсутствием или ненормальным прекращением менструаций.Очевидное исключение — это сохранение вагинальных кровотечений у аноректических женщин, находящихся на замещающей гормональной терапии. Чаще всего такую терапию проходят для контрацепции, отметил терапевт. Кстати, как ни странно, сами гормональные контрацептивы провоцируют появление лишнего веса.«Летальность при нервной анорексии достаточно высока, составляет 5–6% (по некоторым данным, до 15%) и обусловлена нарушениями сердечной деятельности и суицидом. Лечение требует комплексного подхода с привлечением психиатров, психологов, диетологов», — объяснил Рябков.Нервная булимия. Чем отличается от анорексииГлавное отличие булимии от анорексии в том, что больной булимией периодически переедает. Происходит это минимум два раза в неделю на протяжении трёхмесячного периода. Желание есть при булимии сильное и навязчивое.Терапевт перечисли приёмы, которыми больной булимией человек пытается противодействовать возможному ожирению после перееданий:вызов у себя рвоты;самостоятельный приём слабительных средств;альтернирующие периоды голодания;использование лекарств, в частности подавляющих аппетит, тиреоидных препаратов или диуретиков;если булимия развивается у больных диабетом, они могут пренебрегать инсулиновой терапией.«Как и в случае с анорексией, больные булимией воспринимают себя как слишком толстых. Для них тоже характерен навязчивый страх располнеть, что обычно и приводит к сильной потере веса», — сказал Рябков.Почему люди набирают вес. Главные причиныБулимию и анорексию ещё относят к расстройствам пищевого поведения (РПП). Но они не единственные в перечне, есть и менее очевидные. К ним врач общей практики и психолог Екатерина Тур отнесла и «любовь к чаям для похудения», особенно вместе с тортиками и плюшками.Расстройством пищевого поведения можно назвать диеты типа «сегодня пир, завтра худеть», а также установки «ешь до конца, иначе силу потеряешь». Все они со временем могут привести к набору веса. Но чаще всего к перееданию приводит привычка заедать стресс. Как от неё избавиться — читайте здесь.

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