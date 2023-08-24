Россиянам назвали условие для обязательного обращения к врачу после укуса комара
Специалисты рассказали, что от укуса комара человек может заразиться дирофиляриозом. «Основное место распространения червячка — глаза», — отметил Сапронов.
Врачи объяснили, что заразиться дирофиляриозом можно при укусе комара, который до этого заразился от собаки или кошки. В случае появления температуры, тошноты, рвоты и затруднения дыхания после укуса насекомого необходимо срочно обратиться к врачу, подчеркнули специалисты.
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