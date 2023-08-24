Ученые доказали, что сменная работа портит мозг

Предыдущие исследования показали, что сменная работа оказывает значительное влияние на здоровье.На этот раз команда ученых проанализировала данные о 47 811 взрослых, которые включали информацию о занятости, графике работы и результатах тестов когнитивных функций. Каждый пятый участник сообщил, что в своей карьере ему приходилось работать посменно.У тех, кто работал в ночную смену на своей нынешней работе, уровень когнитивных нарушений был на 79 процентов выше, чем у тех, кто работал только днем. А у тех, кто работал в ночную смену во время своей самой продолжительной работы, показатели были на 53 процента выше.Авторы говорят, что в этом может быть виновато нарушение циркадного ритма – наших биологических часов.В статье в журнале Plos One команда из Йоркского университета в Канаде, которая провела это исследование, заявила:«Результаты предполагают потенциальную связь между сменной работой и нарушением когнитивных функций. Мы предполагаем, что разрушительные циркадные стимулы могут играть роль в нейродегенерации, способствуя когнитивным нарушениям».Так, ученые сделали вывод о том, что работа в ночную смену увеличивает риск когнитивных нарушений.«Такие результаты согласуются как с лабораторными, так и с полевыми исследованиями – например, на пилотах дальнемагистральных авиакомпаний. Это говорит о том, что нарушение сна и циркадных ритмов связано с ухудшением состояния здоровья, включая нарушение эмоциональных и когнитивных реакций», — говорится в исследовании.Предыдущие исследования показали, что работа в ночную смену также «значительно связана» с нерегулярным и учащенным сердцебиением.

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