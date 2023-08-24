Исследование: психологические травмы навсегда меняют наш мозг

Несчастные случаи, война, жестокое обращение, осложнения во время родов — всё это оставляет свой отпечаток.Нейробиологи из Университета Радбауд в Нидерландах выяснили, что несчастья и тяжёлые душевные переживания навсегда изменяют работу мозга. И эта связь всегда чёткая.В исследовании приняли участие около 170 человек — это была особая группа людей, данные которых собирались в течение всей их жизни. Особое внимание уделялось перенесённым психологическим травмам, в числе которых несчастные случаи, жестокое обращение, осложнения во время родов и другие.Нейробиологи изучали структуру мозга испытуемых — в 25 лет и в 33 года. Затем при помощи искусственного интеллекта были найдены чёткие связи между перенесёнными травмами и закономерностями в строении мозга. «И эти связи очень стабильны. Мы обнаружили их в обоих возрастах. Теперь с нашими результатами мы можем предсказать, как мозг реагирует на невзгоды» — отметила исследователь Натали Хольц.Я считаю особенным то, что мы можем отследить влияние событий, которые происходили даже 25 лет назад. И, возможно, что ещё более важно, это может помочь нам предсказать, у кого больше шансов развить психические расстройстваАндре Маркан, руководитель исследованияМаркан объясняет, что им удалось выявить, как именно мозг обычно реагирует на травмы. Следовательно, теперь учёным под силу определить, когда эта реакция ненормальна. Также они обнаружили, что обычно такое отклонение связано с симптомами тревоги.Учёные рассчитывают, что их выводы могут в конечном итоге способствовать более раннему выявлению психических расстройств. Это позволит медицинским работникам лечить пациентов раньше и эффективнее. Но необходимы дополнительные исследования, прежде чем это станет реальностью.

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