Врач Соломатина: инжир облегчает выведение мокроты при кашле
Врач Соломатина констатировала: людям, проходящим лечение кашля, может быть полезен инжир – продукт, обладающий бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Медик заявила, что его употребление облегчает выведение мокроты.
«Раньше, когда не было каких-то муколитических аптечных препаратов, которые разжижают мокроту и облегчают ее выведение, активно использовали инжир», – сказала Соломатина.
По словам специалистки, для более эффективного удаления мокроты инжир нужно предварительно размочить в молоке. Затем слегка подогретое молоко следует пить именно вместе с инжиром. Врач отметила, что этот способ помогает быстрее выздоравливать.
Соломатина добавила, что в составе инжира присутствуют такие микроэлементы как магний и калий – эти вещества оказывают положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем. Также, благодаря высокому содержанию клетчатки, инжир стимулирует перистальтику и выведение из организма потенциальных токсинов.
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