Врач Чернышова объяснила, почему опасно смешивать с алкоголем антибиотики и кофеин

Врач Надежда Чернышова: на самом деле нет категорического запрета на смешивание алкоголя и антибиотиков.Врач Чернышова объяснила в интервью, почему опасно смешивать с алкоголем антибиотики и кофеин.Алкоголь и антибиотики. По словам Чернышовой, медициной не был установлен категорический запрет на их смешивание. Но потенциально, у человека, который принимает антибиотики и употребляет алкоголь, могут возникать проблемы, связанные с более тяжелыми побочными эффектами этих препаратов. Кроме того, при их смешивании медикаменты могут не давать нужного эффекта.«Это ухудшит действие антибиотика, замедлит лечение и в ряде случаев может привести к развитию каких-то аллергических реакций, то есть усилению побочных действий лекарств, скажем так», - поделилась Надежда ЧернышоваОна уточнила, что при назначении антибиотиков правильнее всего обсудить с лечащим специалистом возможность их совмещения с алкогольными напитками. Также врач напомнила:«Многие препараты плохо сочетаются с алкоголем, нужно всегда внимательно читать инструкцию к лекарству».Следует помнить, что при употреблении лекарств и спиртных напитков токсикологическая нагрузка на печень возрастает сразу очень существенно, что неблагоприятно действует на орган.Алкоголь и кофеин. Чернышова отметила, что оба этих вещества воздействуют на нервную систему, и при их потреблении (особенно в большом количестве) она испытывает колоссальную перегрузку. Это, в свою очередь, чревато возникновением психических нарушений.«Алкоголь – это нейротропный яд, который негативно влияет на нервную систему. В сочетании с кофеином негативный эффект только возрастет», - резюмировала эксперт.

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