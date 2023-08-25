Исследование показывает, что средиземноморский образ жизни действительно может помочь жить дольше

Средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и рыбой, уже давно связана с улучшением здоровья. На самом деле, средиземноморский образ жизни в целом может стать билетом в более долгую и здоровую жизнь.Новое исследование, проведенное учеными из Автономного университета Мадрида в Испании и Гарвардской школы общественного здравоохранения, в котором приняли участие 110 799 человек в Великобритании, выявило особенности диеты, общения и отдыха, которые снижают риск смертности от всех причин и рака.Было обнаружено, что те, кто получил более высокий рейтинг за приверженность средиземноморскому образу жизни, имели на 29 процентов меньший риск смертности от всех причин и на 28 процентов меньший риск смертности от рака в среднем по сравнению с теми, чьи повседневные привычки были наименее похожи на средиземноморские«Это исследование показывает, что несредиземноморское население может принять средиземноморскую диету, используя местные продукты, и принять общий средиземноморский образ жизни в своем культурном контексте», — говорит Мерседес Сотос Прието из Автономного университета Мадрида. «Мы видим возможность переноса образа жизни и его положительное влияние на здоровье».Исследователи подчеркивают, что образ жизни должен адаптироваться от страны к стране – в зависимости от климата, местных продуктов питания, обычаев и т. д. – но принципы средиземноморских народов, по-видимому, оказывают положительное воздействие на здоровье.Анкеты участников использовались для оценки диеты и образа жизни, при этом люди сообщали о том, что они обычно едят и делают изо дня в день.На самом деле именно физическая активность, отдых, социальные привычки и веселье оказали наибольшее влияние на риск смертности.Средиземноморский образ жизни охватывает основы, которые, как мы уже знаем, полезны для нас: оставаться активными, высыпаться, поддерживать связь с друзьями и ограничивать количество времени, которое мы проводим, сидя перед каким-либо экраном.Однако вопрос о сне до сих пор не решен: в этом исследовании регулярный сон фактически увеличивает риск ранней смерти. Сон сложно оценить с точки зрения продолжительности, времени суток и т. д., и исследователи хотели бы видеть больше исследований в этой области.При проведении подобных исследований всегда стоит помнить, что им не хватает данных и строгости, чтобы напрямую показать причину и следствие – что средиземноморский образ жизни непосредственно вызывает такие последствия для здоровья – но они действительно показывают интересную связь, которая позволяет предположить, что она действительно связана с другой в некотором роде.Есть много способов, которыми мы все можем достичь нашей конечной цели, но у нас больше возможностей избежать некоторых из них, чем других. Переход на блюда средиземноморской кухни и более близкое к образу жизни региона кажется простым способом оставаться здоровее«Модифицируемые модели поведения, такие как диета, физическая активность или употребление алкоголя, играют ключевую роль в предотвращении множества неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности», — пишут исследователи.

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