Фелинотерапия: какие болезни способны лечить кошки

Наличие в доме пушистых питомцев, как считают большинство их хозяев, благотворно влияет на здоровье. Но есть и объективные исследования, которые это подтверждают, существует даже такое понятие как фелинотерапия, то есть, лечебное воздействие кошек.Наука пока что не пришла к единому мнению о пользе кошек для здоровья человека. Полученные данные противоречивы. Но доподлинно известно, например, что звук мурлыкания и вибрации, исходящие при этом, реально успокаивают хозяев.Позитивно действует и тепло их тел, поскольку температура у наших четверолапых выше человеческой, составляет 38-39 градусов.Многие подмечают, что кошки ложатся на те места, где сосредоточена боль или иные ощущения дискомфорта. Каким-то образом они ощущают эти проблемные зоны и стараются отрегулировать нашу энергетику, добавляя сил хозяевам для преодоления болезни.Опыт показывает, что такие «живые компрессы» помогают облегчить боли при радикулите, несколько снизить давление при гипертонии, снять стресс и понизить порог депрессии.Влияние этих постоянных спутников человека на его здоровье нуждается в более глубоком изучении, здесь еще огромное поле для серьезных научных исследований.

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