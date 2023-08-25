Кардиолог Варфоломеев: риск сердечного приступа можно снизить переехав в другой район

По мнению исследователей, риск сердечного приступа может быть значительно снижен в зависимости от вашего местоположения."Появляется все больше свидетельств того, что район, в котором мы живем, влияет на наше здоровье. Оценивая данные, собранные у 36 000 взрослых в возрасте от 35 до 70 лет, исследователи сделали ряд ключевых выводов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование .Участники ответили на вопросы анкеты о том, насколько безопасно они себя чувствуют в отношении преступности в своем районе, удовлетворенности сообщества и как они оценивают особенности района.В раздел эстетики исследования вошли деревья, мусор, тротуары и доступ к магазинам и местным объектам. В среднем за 12 лет произошло около 2000 смертей, 756 из которых были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.Было зарегистрировано около 3000 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы. Они обнаружили, что люди, которые сообщили, что живут в районах, где они чувствовали себя в безопасности от преступности, имели на девять процентов меньше шансов умереть в течение периода наблюдения.И, согласно докладу, у них на 10 процентов меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.Врач-кардиолог Варфоломеев прокомментировал полученные результаты.«Это исследование подчеркивает важность многих аспектов нашего окружения для здоровья сердца и долголетия».Факторы включали:Чувствовать себя в безопасностиНаличие магазиновТранспортПарки рядомЧистота.Еще одним фактором, выявленным в ходе исследования, было «ощущение, что наш район - хорошее место для жизни и воспитания детей». Люди, которые чувствовали себя в безопасности, имели на 10 процентов меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.Однако результаты исследования ограничены, поскольку все люди проживали в Китае, поэтому необходимы дополнительные исследования.Факторы риска сердечного приступа"Высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина в крови и курение могут повысить риск сердечного приступа".Симптомы сердечного приступаСвяжитесь со службой скорой помощи, если у вас возникнут какие-либо из следующих признаков сердечного приступа:Центральная боль в груди или дискомфорт в груди, который не проходит – он может ощущаться как давление, стеснение или сдавливание.Боль, иррадиирующая в левую руку или обе руки, а также в шею, челюсть, спину или живот.Бессознательное состояниеЗахваты или примеркаЗатрудненное дыхание (храп или скрежетание)Быстрое сердцебиениеНизкое или неопределяемое сердцебиениеСинюшное или бледное покалывание в коленях, руках и губах.Боль в груди и одышка, тошнота, потливость или кашель с кровью.Сердечный приступ должен быть осмотрен врачом как можно скорее.

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