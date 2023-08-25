Россиянам назвали неожиданную пользу кофе и чая
«Кофе и чай обладают достаточно выраженным противораковым действием», — заявил Мясников.
В частности, кофе предотвращает рак печени, отметил специалист.
«Если вы спрашиваете о пользе для печени как предотвратителя рака — польза четырех-пяти чашек в день является практически доказанной», — объяснил он.
Медик также рассказал о противораковых свойствах употребления зеленого чая. По его словам, напиток снижает риск развития рака шейки матки и рака простаты.
«Китайские и японские авторы считают это доказанным, у них это не вызывает сомнений», — добавил он.
При этом он подчеркнул, что зеленый чай противопоказан при химиотерапии, так как может снижать ее действие.
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