Врач Захарова: признак, когда вы встаете на цыпочки, сигнализирует о наличии тромбов
Хотя некоторые тромбы могут оказаться полезными и остановить кровотечение, те, которые образуются в венах, также известные как тромбоз глубоких вен, могут быть вредными. Тромбоз глубоких вен, или сокращенно ТГВ, может быть серьезным, когда тромбы, находящиеся в венах, отрываются.
Гелеобразные комки могут затем пройти через кровоток и застрять, блокируя кровоток. Это может стать причиной возникновения опасных для жизни проблем, требующих срочной медицинской помощи.
К счастью, вставание на цыпочки может помочь выявить неприятные тромбы в ноге, по словам семейного врача.
Когда тромбы попадают в глубокие вены, это вызывает воспаление, а также некоторую блокировку кровотока. Таким образом, тревожные признаки и симптомы будут зависеть от того, где образуется тромбоз глубоких вен. Если тромб образовался в голени, то тест на цыпочках может помочь его выявить.
Профессор объяснил, что «классическим» симптомом является боль в икре, особенно когда вы пытаетесь встать на цыпочки.
«Дискомфорт может быть внезапным, но, скорее всего, он будет прогрессировать в течение нескольких часов или суток. Другими характерными признаками образования тромбов в этой области могут быть отек и посинение ноги», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Поскольку невылеченные тромбы могут оказаться фатальными, при выявлении этих симптомов вам необходимо обратиться за «неотложной» медицинской помощью.
Врач рекомендует звонить скорую или обращаться в отделение неотложной помощи, если у вас наблюдаются симптомы ТГВ, такие как боль и отек, а также:
Одышка
Боль в груди.
Крайне важно получить медицинскую помощь «как можно скорее», если вы считаете, что у вас есть тромбы в глубоких венах, добавила врач.
Продукты, которые снижают риск образования сгустков крови
Жирная рыба - скумбрия, форель и сардины, богатая жирными кислотами омега-3, обладает противовоспалительными свойствами.
Обладая доказанными антитромбоцитарными и антикоагулянтными свойствами, чеснок особенно эффективен, когда речь идет о защите от гелеобразных сгустков крови.
«Регулярное включение в пищу нескольких зубчиков свежего чеснока или эквивалентного количества чесночного порошка может быть полезным», - советует Захарова.
Куркума содержит активное соединение под названием куркумин, которое обладает противовоспалительными свойствами. Это улучшает кровоток, предотвращает агрегацию тромбоцитов и снижает риск образования тромбов.
Выбор шоколада с высоким содержанием какао (горький или темный шоколад) помогает повысить содержание полезных флавоноидов.
"Цитрусовые, такие как лимоны, обладают многообещающим противосвертывающим действием", - говорит семейный врач.
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