Врач Захарова: признак, когда вы встаете на цыпочки, сигнализирует о наличии тромбов

По мнению врача, тест на цыпочках может помочь выявить «классический» признак образования тромбов в ноге.Хотя некоторые тромбы могут оказаться полезными и остановить кровотечение, те, которые образуются в венах, также известные как тромбоз глубоких вен, могут быть вредными. Тромбоз глубоких вен, или сокращенно ТГВ, может быть серьезным, когда тромбы, находящиеся в венах, отрываются.Гелеобразные комки могут затем пройти через кровоток и застрять, блокируя кровоток. Это может стать причиной возникновения опасных для жизни проблем, требующих срочной медицинской помощи.К счастью, вставание на цыпочки может помочь выявить неприятные тромбы в ноге, по словам семейного врача.Когда тромбы попадают в глубокие вены, это вызывает воспаление, а также некоторую блокировку кровотока. Таким образом, тревожные признаки и симптомы будут зависеть от того, где образуется тромбоз глубоких вен. Если тромб образовался в голени, то тест на цыпочках может помочь его выявить.Профессор объяснил, что «классическим» симптомом является боль в икре, особенно когда вы пытаетесь встать на цыпочки.«Дискомфорт может быть внезапным, но, скорее всего, он будет прогрессировать в течение нескольких часов или суток. Другими характерными признаками образования тромбов в этой области могут быть отек и посинение ноги», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Поскольку невылеченные тромбы могут оказаться фатальными, при выявлении этих симптомов вам необходимо обратиться за «неотложной» медицинской помощью.Врач рекомендует звонить скорую или обращаться в отделение неотложной помощи, если у вас наблюдаются симптомы ТГВ, такие как боль и отек, а также:ОдышкаБоль в груди.Крайне важно получить медицинскую помощь «как можно скорее», если вы считаете, что у вас есть тромбы в глубоких венах, добавила врач.Продукты, которые снижают риск образования сгустков кровиЖирная рыба - скумбрия, форель и сардины, богатая жирными кислотами омега-3, обладает противовоспалительными свойствами.Обладая доказанными антитромбоцитарными и антикоагулянтными свойствами, чеснок особенно эффективен, когда речь идет о защите от гелеобразных сгустков крови.«Регулярное включение в пищу нескольких зубчиков свежего чеснока или эквивалентного количества чесночного порошка может быть полезным», - советует Захарова.Куркума содержит активное соединение под названием куркумин, которое обладает противовоспалительными свойствами. Это улучшает кровоток, предотвращает агрегацию тромбоцитов и снижает риск образования тромбов.Выбор шоколада с высоким содержанием какао (горький или темный шоколад) помогает повысить содержание полезных флавоноидов."Цитрусовые, такие как лимоны, обладают многообещающим противосвертывающим действием", - говорит семейный врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки