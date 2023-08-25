Терапевт Ильинская: проблемы с мочевым пузырем могут вызывать резкое повышение давления

Терапевт Тамара Ильинская назвала распространенные причины резкого повышения кровяного давления в обыденной жизни.Что может вызвать внезапное повышение артериального давления? Отвечая на вопрос, терапевт Ильинская отметила, что одной из причин этого может быть острая боль. Когда она возникает, нервная система усиливает свою симпатическую реакцию, которая включает увеличение частоты сердечных сокращений и перенаправление кровотока к основным органам – в результате возрастают показатели АД.При этом, предупредила врач, препараты для облегчения боли также могут вызывать повышение артериального давления.Также провокаторами внезапных скачков кровяного давления являются кофеин и тирамин, которые создают такой эффект, сужая кровеносные сосуды. По словам Ильинской, организм некоторых людей обладает повышенной чувствительностью к кофеину – у них выпитый кофе может вызывать ощутимое повышение АД. Что касается тирамина, эта аминокислота содержится в выдержанных, копченых, ферментированных или маринованных продуктах. Растущее давление может стать результатом их употребления.Помимо этого, добавила Ильинская, резкое повышение давления могут вызывать проблемы с мочевым пузырем. В частности, его патологии, связанные с неполным опорожнением.«Полный мочевой пузырь может оказывать давление на почки, что приводит к более высоким показаниям артериального давления», - заявила терапевт.Употребление лекарств тоже является фактором скачка давления. Например, таким свойством обладают лекарства от кашля и простуды или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в виде ибупрофена и напроксена, назальные средства от заложенности носа.Еще одна возможная причина резкого повышения давления – стресс.«Во время стрессовых ситуаций тело выделяет гормоны адреналин и кортизол, которые заставляют сердце биться быстрее и сужают кровеносные сосуды, – это приводит к временному повышению артериального давления», - констатировала врач.При каком повышении давления обращаться за помощью? Медицинская помощь требуется при внезапном повышении артериального давления до показания 180/120 или выше. Это может говорить о развитии гипертонического криза.«Если, измерив давление, вы получили показатель 180/120 или выше, и у вас нет никаких тяжелых симптомов, подождите пять минут, а затем снова измерьте АД. Если второе значение окажется таким же высоким, свяжитесь с врачом», - посоветовала эксперт.В том случае, когда наряду с высокими цифрами ощущаются боль в груди или в спине, одышка, онемение частей тела, помутнение зрения или трудности с речью, нужно оперативно вызвать скорую помощь – это может говорить о сердечном приступе или инсульте.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки