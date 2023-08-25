Они разрушают здоровье: популярные средства для уборки в доме, от которых стоит отказаться

Практически каждая хозяйка для уборки в доме использует различные моющие и чистящие средства. Сегодня в магазинах огромный выбор бытовой химии. Насколько она безопасна, мы узнали у эксперта.При уборке дома многие нередко используют различные виды бытовой химии с активными соединениями, которые удаляют загрязнения, жировой и известковый налет, дезинфицируют и отбеливают поверхности. Некоторые вещества в составе достаточно агрессивны, обладают резким, едким запахом.Насколько безопасно пользоваться бытовой химией, приводя дом в порядок? Или стоит заменить их менее эффективными натуральными средствами? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила Оксана Шабалина, аллерголог-иммунолог высшей категории клиники «АБИА».Хлорные соединения — крайне осторожноБытовые химикаты, которые чистят и обеззараживают поверхности, могут содержать хлор. Это сильный окислитель. При вдыхании паров хлора или при попадании его на кожу может развиться токсическое воздействие на организм с затруднением дыхания, аллергическими реакциями, болью в глазах, сухостью слизистых.Кислоты и фосфаты вредятДругая категория бытовых химикатов для чистки сантехники содержит кислоты — уксусную, щавелевую и другие, которые также могут вызывать ожоги и токсичное воздействие на слизистые. Их нужно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях, строго по инструкции и вооружившись защитными перчатками, чтобы составы не попадали на кожу рук и тела.Фосфаты, которые добавляются в порошки для стирки и в некоторые моющие средства, помогают поверхностно-активным веществам быстрее уничтожать загрязнения, но сами по себе являются вредными веществами для окружающей среды. Попадая в канализации и водоемы, фосфаты очень сильно влияют на живой мир прудов и рек, убивая многие полезные микроорганизмы и растения. В европейских странах фосфаты запрещены к использованию в бытовой химии более двадцати лет назад. В России такая продукция продается в магазинах.Средства для уборки со спиртамиВ период пандемии коронавирусной инфекции большинство из нас столкнулись с различными составами, которые помогают дезинфицировать поверхности. Большинство из них содержат различные виды спиртов — этиловый, метиловый, изопропиловый. Использовать эти составы часто не стоит.Во-первых, спирт летучий, он быстро испаряется, и антибактериальный эффект средства уменьшается. Спирты нельзя применять как моющие и чистящие средства, они плохо устраняют загрязнения и могут испортить поверхности, при этом чем ниже концентрация, тем хуже они подавляют активность патогенных бактерий и вирусов.Пары алкоголя раздражают дыхательные пути, сильно сушат кожу. Использовать эти вещества можно только в хорошо проветриваемых помещениях, на пластиковых и металлических поверхностях без лака или краски.Соединения с феноламиЭто бесцветное химическое соединение обладает дезинфицирующими свойствами. Его часто добавляют в бытовую химию для усиления эффекта других компонентов, но фенолы токсичны и могут сильно раздражать дыхательные пути и глаза. Кроме того, этот компонент обладает аллергенностью, может провоцировать проблемы с печенью и пищеварением, кроветворением. Обычно средства с фенолом выпускают как концентраты, они требуют разбавления перед применением. Поэтому нужно строго следовать инструкции и применять подобные средства как можно реже, для генеральной уборки помещений, которые затем требуется тщательно проветрить.Средства с четвертичным аммонием — пестицидыЭтот компонент добавляют в антибактериальные салфетки, спреи для дезинфекции и бытовую химию для чистки поверхностей. Он обладает антибактериальными свойствами, но во многих странах отнесен к категории пестицидов.Подобные средства агрессивны и подходят больше для медицинских учреждений и промышленных объектов, где нужно проведение жесткой агрессивной дезинфекции. В домашних условиях их не стоит применять часто и там, где есть люди с астмой, нарушениями дыхания или кожными патологиями, маленькие дети.Аммиак, особенно в смесиСредства с аммиаком хорошо чистят стекла и гладкие поверхности, но обладают резким запахом и раздражают слизистые. Они опасны для детей и пожилых людей. Если же эти соединения смешиваются с хлорными составами, образуется токсичный газ.Правила уборки домаВ любом случае, приступая к уборке своего дома, необходимо:открыть все окна и двери;помещения должны хорошо проветриваться;необходимо надеть перчатки и маску;для уборки использовать минимальное рекомендованное количество химиката;экспозиция воздействия химиката должна соответствовать минимально рекомендованной.После уборки нужно умыться проточной водой, прополоскать водой рот и выпить два стакана воды.

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