Эндокринолог Гуреева: 4 тревожных симптома диабета, которые появляются на ногах – не игнорируйте

Врач предупредил о необычных признаках, которые вы можете заметить на ногах, но которые, возможно, не осознаете, связаны с диабетом.Диабет — серьезное заболевание, которое обычно длится всю жизнь, из-за которого уровень сахара в крови становится слишком высоким. Хотя точно неизвестно, что вызывает диабет 1 типа, у пациентов со 2 типом это часто....Как и в случае с любым другим заболеванием, чем раньше вы заметите симптомы диабета, тем скорее вы сможете обратиться за медицинской помощью.Хотя лекарства от диабета не существует, существуют методы лечения, которые помогают облегчить симптомы.Врач-эндокринолог о некоторых предупреждающих признаках диабета, на которые следует обратить внимание.«Диабет — это заболевание, которое возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает необходимое количество инсулина. Это означает, что уровень глюкозы в крови выше, чем должен быть. Существуют разные типы диабета – 1-го типа, 2-го типа и гестационный диабет (диабет беременных). Наиболее распространенным является диабет 2-го типа: 90 процентов больных диабетом в Великобритании страдают диабетом 2-го типа», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.Миллионы людей страдают диабетом, но не знают об этом. На ранних стадиях диабет практически не имеет симптомов. Крайне важно, чтобы те люди, у которых диабет, но они не подозревают об этом, прошли тестирование.«Нам нужно повышать осведомленность и побуждать людей обращаться к своему врачу общей практики».Симптомы диабетаВрач предупредила о некоторых необычных симптомах, о которых люди могут не подозревать и которые влияют на ноги.К ним относятся:Онемение ногБезболезненные волдыриКрасновато-коричневые кольца на кожеНога спортсмена.«Грибковые инфекции кожи чаще встречаются у диабетиков, включая опрелость, микоз и стригущий лишай», - сказал Гуреева.Другие признаки диабета, на которые следует обратить внимание, включают:Необъяснимая потеря весаУсталостьЧастые инфекцииСухость во ртуЧрезмерная жаждаНеобходимость частого мочеиспусканияЗудящая кожаЧерный акантоз – темные бархатистые пятна на коже, шее, подмышках или в пахуИзменения в вашем зрении, помутнение зренияЭректильная дисфункция.Что делать, если вы думаете, что у вас диабет«Если вы считаете, что у вас или вашего ребенка может быть диабет, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Срочно запишитесь на прием к своему терапевту».Вам также следует обратиться к своему терапевту, если вы считаете, что у вас высокий риск развития диабета. Чем раньше диагностирован диабет, тем лучше результат. Не игнорируйте никакие предупреждающие знаки или симптомы — обратитесь за помощью, как только сможете.

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