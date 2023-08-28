Эндокринолог Гуреева: 4 тревожных симптома диабета, которые появляются на ногах – не игнорируйте
Диабет — серьезное заболевание, которое обычно длится всю жизнь, из-за которого уровень сахара в крови становится слишком высоким. Хотя точно неизвестно, что вызывает диабет 1 типа, у пациентов со 2 типом это часто....
Как и в случае с любым другим заболеванием, чем раньше вы заметите симптомы диабета, тем скорее вы сможете обратиться за медицинской помощью.
Хотя лекарства от диабета не существует, существуют методы лечения, которые помогают облегчить симптомы.
Врач-эндокринолог о некоторых предупреждающих признаках диабета, на которые следует обратить внимание.
«Диабет — это заболевание, которое возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает необходимое количество инсулина. Это означает, что уровень глюкозы в крови выше, чем должен быть. Существуют разные типы диабета – 1-го типа, 2-го типа и гестационный диабет (диабет беременных). Наиболее распространенным является диабет 2-го типа: 90 процентов больных диабетом в Великобритании страдают диабетом 2-го типа», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Миллионы людей страдают диабетом, но не знают об этом. На ранних стадиях диабет практически не имеет симптомов. Крайне важно, чтобы те люди, у которых диабет, но они не подозревают об этом, прошли тестирование.
«Нам нужно повышать осведомленность и побуждать людей обращаться к своему врачу общей практики».
Симптомы диабета
Врач предупредила о некоторых необычных симптомах, о которых люди могут не подозревать и которые влияют на ноги.
К ним относятся:
Онемение ног
Безболезненные волдыри
Красновато-коричневые кольца на коже
Нога спортсмена.
«Грибковые инфекции кожи чаще встречаются у диабетиков, включая опрелость, микоз и стригущий лишай», - сказал Гуреева.
Другие признаки диабета, на которые следует обратить внимание, включают:
Необъяснимая потеря веса
Усталость
Частые инфекции
Сухость во рту
Чрезмерная жажда
Необходимость частого мочеиспускания
Зудящая кожа
Черный акантоз – темные бархатистые пятна на коже, шее, подмышках или в паху
Изменения в вашем зрении, помутнение зрения
Эректильная дисфункция.
Что делать, если вы думаете, что у вас диабет
«Если вы считаете, что у вас или вашего ребенка может быть диабет, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Срочно запишитесь на прием к своему терапевту».
Вам также следует обратиться к своему терапевту, если вы считаете, что у вас высокий риск развития диабета. Чем раньше диагностирован диабет, тем лучше результат. Не игнорируйте никакие предупреждающие знаки или симптомы — обратитесь за помощью, как только сможете.
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