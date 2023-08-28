Врач объяснила, почему нельзя постоянно сидеть в гаджетах

Каких-то сто лет назад о подобной зависимости никто и не думал. Конечно, за столь короткий срок организм человека просто не успел перестроиться, поэтому за нашу любовь к смартфонам придётся расплачиваться здоровьем.О негативных последствиях от регулярного использования гаджетов «Секрету» рассказала Дарья Черемисова, врач-ортопед сети ортопедических салонов «ОРТЕКА».В среднем мы проводим за экраном телефона 4 часа 48 минут.Всё вокруг раздражает, пропала естественная красота? Убери смартфон подальше! Он может стать причиной многих заболеваний:Опорно-двигательный аппарат сказал: «Прощай!»При зависимости от гаджетов мы зачастую принимаем неправильную, неэргономичную позу: наклоняем голову вперёд и сутулимся. Неправильное положение тела приводит к излишней нагрузке на спину и может вызвать серьёзные проблемы с позвоночником, включая развитие гиперкифоза, сколиоза и остеохондроза.«Помимо классических ортопедических заболеваний, сейчас возник ряд новых синдромов, связанных именно с использованием смартфонов», — рассказала Черемисова.Синдром BlackberryПо-научному болезнь называется теносиновит де Кервена — это тип воспаления, поражающий сухожилия и их связки, отвечающие за движения большого пальца. Часто воспаление возникает из-за интенсивной нагрузки на большой палец, например при печати длинных сообщений.«Селфи-локоть» и «селфи-кисть»Синдром приводит к болевым ощущениям в местах соединения сухожилия с костью. Он возникает, когда человек держит смартфон на расстоянии вытянутой руки, делая селфи на фронтальную камеру.«Этот синдром может прогрессировать, влияя на способность удерживать предметы и выполнять сложные действия, такие как рукопожатие, удерживание чашки кофе или поворачивание дверной ручки», — предупредила врач.«Синдром компьютерной шеи»Ощущение постоянного напряжения в области шеи, возникающее при использовании гаджетов, работе за компьютером и чтении книги. Хронический дискомфорт в шее может привести к сдавливанию нервов, появлению межпозвоночной грыжи и даже преждевременному развитию остеоартрита.«"Синдром компьютерной шеи" приводит и к отёкам. Это происходит потому, что в неправильном положении возникает спазм мышц шеи, гипертонус и сдавливание кровеносных и лимфатических сосудов, что приводит к задержке лимфы и жидкости в тканях лица», — поделилась Черемисова.Синдром «щёлкающего пальца»Научное название — стенозирующий лигаментит, то есть воспаление соединительных тканей и связок, удерживающих сухожилия мышц. Заболевание возникает, если одна из фаланг рук используются неправильно. Например, при регулярном скроллинге социальных сетей «щёлкающим» становится указательный палец.«При попытке разогнуть палец возникает боль и специфический щёлкающий звук. Со временем синдром может прогрессировать и привести к образованию твёрдой и болезненной шишки у основания пальца», — рассказала врач.Карпальный (кистевой) туннельный синдром Основные симптомы — покалывание, онемение и болевые ощущения в пальцах, ладонях и предплечьях. Дискомфортные ощущения в кисти связаны с защемлением срединного нерва из-за чрезмерного использования смартфона и компьютера.Синдром «смарт-мизинца»Характеризуется деформацией мизинца, связанной с постоянным использованием смартфона. Появляется в углублении второй фаланги мизинца на ведущей руке и может не только выглядеть неэстетично, но даже вызывать болезненные ощущения при сгибании пальца.Плохой сонПостоянное использование гаджетов наносит вред нашему психическому состоянию. Избыток экранного времени может негативно сказаться на психическом и эмоциональном состоянии. Например, вызвать чувство тревоги из-за того, что кто-то не отвечает на ваше сообщение в мессенджерах.«Нарушения сна связаны с тем, что так называемый синий свет , излучаемый устройствами, может привести к повышенной возбудимости и нарушить циркадные ритмы человека», — объяснила Черемисова.Проблемы с кожей и преждевременное старениеПовышенный стресс и постоянный недосып также негативно сказываются на коже и ускоряют старение организма.«Согласно последним исследованиям, синий свет имеет способность проникать в глубокие слои кожи гораздо глубже, чем ультрафиолетовые лучи. Это происходит в такой степени, что он даже проникает в обычно хорошо защищённый слой кожи, где находятся важные белки — коллаген и эластин, отвечающие за сохранение молодости и упругости кожи», — предупредила врач.Стоит ли отказываться от смартфонов?Гаджеты — это инструменты, которые помогают нам оставаться на связи с близкими и эффективно выполнять рабочие задачи. Однако, чтобы наслаждаться их преимуществами без вреда для здоровья, важно соблюдать баланс и заботиться о своём физическом и психическом благополучии.«Главные меры профилактики зависимости от гаджетов: чаще выпускать смартфон из рук и стараться устраивать себе цифровой детокс (хотя бы в выходные), давать себе умеренную физическую нагрузку несколько раз в неделю. Если вы испытываете болевые ощущения, лучше обратиться к врачу, который может порекомендовать для профилактики заболеваний запястья использовать ортезы, а чтобы позаботиться о пальцах рук, можно использовать специальные массажные кольца, которые отлично восстанавливают кровообращение и тонус кожи», — посоветовала Дарья Черемисова.

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