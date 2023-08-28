Нутрициолог Строков: эти 7 продуктов помогают бороться с постоянной усталостью

Те, кто часто устает, часто противодействуют этому кофеином. Есть продукты, которые дают энергию, не создавая нагрузки на сердце и систему кровообращения. Врач-нутрициолог рассказывает, какие продукты действительно повышают энергию.Поиск хорошего баланса между работой, друзьями, физическими упражнениями и отдыхом может вызвать стресс. Занятие, на котором большинство людей в первую очередь стараются сэкономить время: сон. В результате все больше и больше людей страдают от постоянной усталости. Но прежде чем вы потянетесь за следующим кофе, стоит попробовать некоторые продукты.1. Семена тыквы"Семена тыквы хорошо помогают против постоянной усталости, поскольку содержат много полезных питательных веществ", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.К ним относятся высококачественные белки, жирные кислоты омега-3, витамины B1, B2, B5 и B6, а также такие минералы, как марганец, медь, железо, магний и фосфор. Все они поддерживают друг друга в работе, укрепляют иммунную систему и отдают много энергии.2. АвокадоАвокадо — это не просто хороший источник полезных жиров, которые надолго сохранят чувство сытости."Зеленый суперпродукт также богат питательными веществами, в том числе белком, который обеспечивает длительный заряд энергии", - утверждает нутрициолог.3. БананыБананы содержат калий и углеводы, поэтому вы получаете достаточно энергии. Поскольку бананы также богаты витаминами, минералами и клетчаткой, их обязательно следует включать в свой рацион.4. Жирная рыбаЛосось и другая особо жирная рыба богаты жирными кислотами омега-3. Употребление жирной рыбы помогает бороться с воспалением, а воспаление может вызвать усталость.Употребление рыбы несколько раз в неделю не только обеспечит вас энергией, необходимой, когда вы устали, но и поможет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания."Жирная рыба также обеспечивает более здоровую красивую кожу".5. Орехи и семенаСмесь орехов и семян богата полезными жирами и белками, что делает ее хорошим выбором для высокоэнергетического перекуса."Орехи и семена приносят различную пользу для здоровья: они полезны для кожи, поддерживают здоровье сердца и при необходимости обеспечивают заряд энергии", - поясняет Строков.Кроме того, орехи прекрасно утоляют голод, не вызывая скачков уровня сахара в крови. Это позволяет избежать переедание, за которым часто следует чувство усталости.6. Темный шоколадТемный шоколад содержит теобромин — вещество, которое, по мнению экспертов, обеспечивает прилив энергии: теобромин обеспечивает энергию без последующего спада, который известен, например, из-за кофеина.Однако важно выбирать качественные сорта шоколада, с содержанием какао не менее 70%.7. ЯйцаВареные, жареные, сваренные вкрутую – как бы вы ни любили яйца, в них много преимуществ против усталости."Белок и витамины группы B обеспечивают постоянный источник энергии в течение дня".

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