Ешь, молись, лечись: 10 признаков ресторана, в котором можно отравиться

Посещая кафе и рестораны, надо быть всегда начеку, чтобы после застолья не попасть с отравлением в больницу. Профессор Гильденскиольд рассказал, на что обращать внимание, едва вы переступаете порог общепита.Этим летом в новостях то и дело появлялись сообщения о массовых отравлениях в общепите.В середине июня в Братске 103 человека пострадали, съев шаурму с сальмонеллой в кафе «Шаурму хочу».30 июня в Петербурге прошла новость, что 95 человек отравились после школьных выпускных в ресторане Grand Bianco.6 июля в Магнитогорске из-за шаурмы в кафе «Хорошее место» в больницу попали 25 человек.28 июля в подмосковном Красногорске 38 работников одного из предприятий отравились, пообедав в рабочей столовой.21 августа губернатор Владимирской области сообщил о 107 случаях отравления шаурмой в заведениях Владимира.Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения«Риск отравления связан прежде всего с нарушением санитарных правил и условий приготовления пищи, — говорит заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд. — Зачастую в ресторанах и кафе нарушаются все санитарные правила, какие только можно нарушить».Сотрудники без санитарных книжек«Есть люди, не восприимчивые к ряду инфекция. Человек, который работает в пищеблоке, должен проходить санитарный контроль и иметь санкнижку: он может носить инфекцию, передавать ее другим и не знать об этом, — объясняет ученый. — Это не значит, что такому сотруднику нужно запретить работать в общепите, но есть риск, который важно купировать».Санитарная книжка дает понимание, является ли человек бактерионосителем и как с ним правильно организовать работу. Раньше в рестораны, кафе регулярно приходил санитарный врач, брал смывы с поверхностей, смотрел, как хранятся и готовятся продукты, контролировал наличие санитарных книжек у персонала.Сейчас санитарный контроль во многих учреждениях снижен. Есть установка не давить на бизнес. Но когда это касается питания, такой подход неверен. Поэтому вспышки заболеваний случаются постоянно.Доски и ножи без маркировки«На каждый вид приготовления пищи должна быть своя разделочная доска и нож, их обязательно маркируют, — рассказывает эксперт „Доктора Питера“. — Отдельные доска и нож для сырого мяса, отдельный набор для сырой рыбы, еще один комплект для сырых овощей. Для вареного мяса, вареной рыбы, вареных овощей тоже должно быть по отдельному комплекту доски и ножа».Неправильное хранение продуктов«Нарушение температурного режима, высокая влажность, особенно летом, — частое явление. Микробы в таких условиях размножаются быстрее», — говорит ученый.Подают заранее приготовленные блюдаНе стоит особо радоваться, если официант моментально принес заказ. Значит, блюдо уже давно приготовили.«Готовый продукт должен сразу подаваться посетителю, — предупреждает Сергей Гильденскиольд. — Если нарезанный салат стоял 3-4 часа, его надо выбрасывать. Но понятно, что никто этого делать не будет. Смешают с новеньким, окропят оливковым маслом и подадут как только что нарубленный».Генеральная уборка время от времениСмахнуть крошки со столов и протереть пол в конце рабочего дня — такой уборки недостаточно для общепита.«Вечером учреждение общественного питания должно вымываться от потолка до пола очень сильными средствами, чтобы не допустить вспышек инфекции из-за микробов. Но у нас такого и рядом нет», — считает профессор.Отсутствие личной гигиены сотрудников«Мы живем в XXI веке, но многие, в том числе сотрудники общепита, до сих пор забывают простейшее правило — мыть руки с мылом после туалета, — говорит наш эксперт. — Наша кожа обладает бактериостатическим действием и подавляет рост бактерий. Однако кишечная палочка живет на поверхности кожи 30 минут. Если вовремя ее не смыть, есть шанс, что бактерия попадет в рот и приведет к отравлению».Летняя терраса у дороги«Открытые веранды есть во многих ресторанах. Вы скажете, что это общемировая практика. Да, но это не значит, что в других странах нет нормативов, — комментирует Сергей Гильденскиольд. — У нас открытая терраса часто занимает пешеходную зону, где ходят люди. Рядом оживленная дорога. Выхлопные газы, грязь, пыль — все это оседает на еде».К сожалению, убедиться в чистоте ресторанной кухни обычному клиенту не дадут. Однако есть и другие признаки, которые позволят убедиться в безопасности заведения.Скатерти. Если есть пятна, если видно, что не стирали неделю, — сразу уходим.Внешний вид официанта. Волосы должны быть закрыты головным убором, чтобы они не попадали в блюда. Хорошо, если в заведении за этим следят. И конечно, колпаки должны носить повара.Обстановка в зале. Пол немытый, скользкий, в туалете не убрано — значит, о санитарии здесь не заботятся. В зале летают мухи, на лампах паутина, салфеток нет — все это показатель того, как выглядит и кухня заведения.

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