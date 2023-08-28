Диетолог Пономарева раскрыла важный витамин, который защищает глаза от повреждений

У людей, которые употребляли этот витамин, риск прогрессирования катаракты снизился на 33 процента.Знаменитая поговорка гласит: «Ты — то, что ты ешь», и в отношении некоторых аспектов нашего здоровья это правда.Хотя мы часто задумываемся о диете, когда думаем о таких проблемах со здоровьем, как высокий уровень холестерина, гипертония и диабет, она также может влиять на наши глаза. Более того, употребление большего количества определенных витаминов может даже помочь защитить глаза от повреждений.Диетолог поговорил с Express.co.uk о том, как сохранить здоровье определенной части глаза с помощью диеты."Очень важно заботиться о здоровье наших глаз круглый год, особенно летом, благодаря яркому солнечному свету, кондиционированным офисам, сухой атмосфере, пыли, песку и морская вода. Чрезмерное воздействие солнечного света и ультрафиолетового (УФ) света может нанести серьезный вред здоровью задней части глаза и со временем может увеличить риск серьезных заболеваний глаз. Важно регулярно принимать меры по уходу за нашими глазами. И это включает в себя определенную часть глаза – макулу – которая отвечает за многие аспекты зрения", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Макула — это часть сетчатки, расположенная прямо в задней части глаза. Его диаметр всего около 5 мм, но он отвечает за наше центральное зрение, большую часть нашего цветового зрения и мельчайшие детали того, что мы видим.В макуле очень высокая концентрация фоторецепторных клеток – клеток, которые улавливают свет. Макула — самая чувствительная часть сетчатки, обеспечивающая нам острое центральное зрение, необходимое для таких действий, как чтение и вождение.Пономарева рекомендовала увеличить потребление витамина С как один из способов защиты макулы.«Витамин С — это водорастворимый витамин-антиоксидант, который помогает защитить желтое пятно от окислительного повреждения. Глаз состоит из слоев соединительной ткани, поддерживаемой коллагеном. Витамин С необходим для производства коллагена, а коллаген действительно важен для глаз, поскольку он, по сути, скрепляет глаза и защищает их».Хорошие источники витамина С включают:Цитрусовые, такие как апельсины и лимоныКивиПерецКлубникаПомидорыКрестоцветные овощи (брокколи, брюссельская капуста, кочанная, цветная капуста)Белый картофель.Что говорят исследования?Витамин С связан с развитием катаракты в глазах. Катаракта возникает, когда на хрусталике глаза образуются мутные пятна. Эти пятна обычно со временем увеличиваются, вызывая нечеткость зрения и, в конечном итоге, слепоту.Они пришли к выводу, что участники, которые потребляли больше витамина С, продемонстрировали снижение риска прогрессирования катаракты на 33 процента, а также более чистые линзы в целом.Однако отдельное исследование журнала показало, что связь между потреблением витамина С и катарактой не является однозначной и необходимы дополнительные исследования.Пономарева посоветовала есть продукты, богатые лютеином, зеаксантином, витамином Е, цинком, медью и витамином В2, чтобы способствовать здоровью глаз.

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